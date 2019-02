Ana Belén Rodríguez Buttini, Reina de Maipú

COMPARTIDOS: 0

A sus 20 años, y representando a Cruz de Piedra, encontró su corona departamental en la fiesta “Luna mujer… madre del vino”. Fue como un designio o una coincidencia, porque Ana Belén Rodríguez Buttini cree con firmeza que el amor es la única herramienta para darle igualdad y equidad a las personas y a sus circunstancias. Y este punto de partida impulsa sus anhelos: “Que la mujer se muestre desde otro lugar”.

Recorrió cada instante de su fiesta con lágrimas y confiesa que sus emociones siempre se transforman en llanto, pero aún así disfruta con todos los sentidos. Se dio cuenta que lloraba en todos los registros de su coronación y asegura que “era imposible no hacerlo. No esperaba oír mi nombre como la nueva representante del pueblo de Maipú”.

Pero como en cada paso, allí estaba su familia: papá Sergio, mamá Leticia y su hermano Juan Pablo. “Siempre son ellos… son mi apoyo”, dice, y agrega que está muy unida a su papá porque siempre la protege, cuida y acompaña.

Pero algo sucede porque esta vez las lágrimas brotan incontrolables y se quiebra su voz por un buen rato. Intenta decir que su abuela es la mujer que más admira en este mundo porque es fuerte y estuvo en cada momento para ella. Será por sus huellas que la reina sostiene que “la mujer debe mostrar su fortaleza y mostrarse desde otro lugar, dejar de estar atrás para tomar las riendas y estar al frente, mostrar sus ganas de progresar y seguir creciendo. Y las que no se animan, deben saber que no están solas”.

Movilizada por la sociedad

Y si de crecer se trata, el fiel testigo de su evolución fue el colegio Padre Vázquez, pues le abrió las puertas a la pequeña y, después de acompañar su niñez y adolescencia, la vio irse joven y convencida de estudiar Arquitectura. Lleva dos años cursados y está feliz porque le encanta dibujar y pintar mientras escucha música; y aunque no dibuje ni pinte se aferra a los sonidos durante todo el día.

Este futuro profesional es parte de sus deseos trascendentales: cumplir con lo que se proponga sin dejar cosas pendientes y ser feliz toda la vida. Confiesa que nunca pensó en lo que desea para ella, aunque -sin embargo- le gustaría que la sociedad cambie sus aspectos negativos, entre ellos la marginación y la pobreza.

Que las personas que se involucran en modificar estas realidades tengan su reconocimiento y que los jóvenes no sean indiferentes. “Hay chicos muy movilizados en adquirir derechos para una futura sociedad mejor, pero hay otros que son muy indiferentes y no les importa nada”, considera.

La nueva soberana de Maipú es parte del colectivo de jóvenes movilizados por las problemáticas sociales. Invierte tiempo en capacitaciones que le ofrece el Área de Familia y Género del municipio, recorre los sectores vulnerables y con las reinas distritales recolectarán donaciones para llevarlas a diferentes entidades. Belén quiere realizar esta tarea durante y después de su reinado, y tiene el ansia de colaborar en todo lo que esté a su alcance y las ganas para hacerlo.

Es que prefiere tener tiempos útiles a perderlos sin sentido. No obstante, tiene espacio para dedicarle a Instagram y a Facebook como toda chica de su edad. “Sólo un poco de ‘Face’, a Twitter entro sólo a leer y uso más que nada Instagram, por lo general muy poco también, pero ahora que soy reina subo una foto por día”, asegura.

Claro que ahora hay instantes para inmortalizar, porque siempre le encantó la Vendimia y vivirla desde adentro le parece en su totalidad diferente. La emociona al extremo, no la deja creer en lo que vive, le hace parecer todo un sueño nuevo y significativo. Está segura de que a lo largo de su vida, cuando los años pasen y este presente sea recuerdo, esta experiencia seguirá igual de emotiva e inolvidable. Y es probable que la repase, una y otra vez con añoranza, junto a una copa de buen vino blanco.

“Quiero estar cerca de la gente”

Para ella, la Vendimia tiene cualidades que gustan, a unos más y a otros menos, pero que les son propias e inigualables, como el movimiento de los artistas, lo que genera en la gente, el impacto de las reinas en las personas y su llegada a la sociedad. Belén está orgullosa de esta celebración de todo un año de trabajo que es capaz de movilizar a la provincia, al país y al mundo.

Por eso, portar estos atributos le otorga alegría y felicidad absolutas. “Al otro día, cuando me desperté y los vi, me dije, ¡no puede ser!... ¿qué está pasando?... Seguí llorando no sé por cuántos días, y recién ahora caigo un poco más en todo esto”, expresa.

Entiende que representan un gran compromiso social, que no se trata sólo de llevar una corona, un cetro y una capa, sino que los concibe como la puerta para trabajar con las personas, estar cerca, mejorar algunas condiciones o alegrar a quien lo necesite.

“Estar cerca” es primordial para su nueva etapa como Reina de la Vendimia de Maipú, por eso espera compartir mucho con las personas, pero además es algo que le gustaría para todas las soberanas. “Sería importante que faciliten el contacto de las reinas con las personas que asisten a las fiestas departamentales… Tenemos la posibilidad de estar juntas pero siempre apartadas del pueblo”. Con las personas, para las personas… un deseo que le pueden cumplir.

A esta reina le hicieron bullying por usar lentes cuando era pequeña, pero que no sufrió por eso. Sin embargo, se preocupa porque se cruza, cada vez más, con personas que se burlan o rechazan y ve el pesar de quienes reciben esas acciones. Ana Belén no cree en los roles específicos de hombres y mujeres dentro de la familia… cree en el amor como principal factor a existir para todo: para vivir, para relacionarnos, para entendernos… Está orgullosa de representar a Maipú pero también de esta provincia que, asegura, puede crecer todavía más y ser aún más conocida en el mundo.

Esta maipucina, enamorada de sus raíces está feliz de ser mendocina y de haber nacido en esta tierra.

Ana Belén Rodríguez Buttini es la reina de un sueño grande: que en equidad, hombres y mujeres puedan vivir en una sociedad cada vez mejor y más justa.

Hoy su corona es la excusa para ir detrás de la posibilidad de lograrlo.

Así es Ana Belén

Edad : 20 años.

: 20 años. Color de cabellos : castaños.

: castaños. Color de ojos : verdes.

: verdes. Estudios : cursa segundo año de Arquitectura.

: cursa segundo año de Arquitectura. Representó a: Cruz de Piedra.

