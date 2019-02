Por ahora, los gremialistas guardan sus diferencias

COMPARTIDOS: 0

Pareciera ser que eso de juntar el agua con el aceite en el mundo del gremialismo argentino en general y mendocino en particular, es una realidad a todas luces. La marcha del jueves pasado los aglutinó a todos, desde Roberto Baradel a Pablo Micheli, desde Roberto Macho a Raquel Blas y desde Soledad Sosa a Gustavo Correa y Sebastián Enríquez. Sin dejar de contar la coordinación que en todo plan de lucha de la CGT y los gremios que maneja la izquierda, sectores que hasta hace poco ni se miraban. Por eso reconocen que las diferencias entre las agrupaciones gremiales y los dirigentes sindicales existen, solo que se han morigerado por ahora debido a lo que ellos llaman “una situación delicada”.

Tampoco niegan que su lucha organizada pueda beneficiar a candidatos de la oposición en un año electoral muy caliente. Sin embargo, aseguran que esto no significa que sean funcionales algún partido político en particular.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-7-18-38-13--calendario-de-pagos-desde-el-lunes-11-al-viernes-15-de-febrero

“No se avizora una solución”

De todo esto habló con El Ciudadano a su paso por Mendoza el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA Autónoma) Pablo Micheli, expresando en que “esto es la continuidad de un plan de lucha que arrancó en los primeros días de enero y se incrementó con más de 500 mil trabajadores en las calles del país reclamando que termine tanto castigo al sector”. “Por eso vamos en el camino de profundizar la protesta hasta llegar a un nuevo paro nacional”, advirtió.

A la hora de hablar sobre despidos, el dirigente sindical detalló que “lamentablemente la cifra de trabajadores despedidos en todo el país en lo que va de un año crece. Hoy estamos hablando de más de 100 mil solamente en el sector privado. Si le sumamos el sector público, supera los 150 mil despidos y las perspectivas se multiplican en forma nefasta”.

“No se avizora que el problema se resuelva a corto plazo. Por el contrario, aquí lo que se ve es la profundización del ajuste donde cada vez habrá más cierres de Pymes, tanto en el comercio como en la industria, con mucha gente en la calle”, consideró, y agregó que “el Gobierno no atina a elaborar un plan económico que sea inclusivo de la mayoría de la población”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-10-11-57-57-urtubey-sobre-lavagna-para-ser-presidente-hay-que-ganar-la-eleccion

“Diferencias, momentáneamente de lado”

Acerca de qué sucede con las profundas diferencias entre algunos gremios y sindicalistas, Micheli aseguró: “No, para nada hemos superado ninguna diferencia. Lo que hemos hecho, y es lo que usted ve se está haciendo en Mendoza, es poner por delante lo prioritario que es la defensa de los intereses de los trabajadores y del pueblo argentino, que hoy están siendo avasallados en su calidad de vida por este brutal panorama. Ante eso hemos colocado los caballos delante del carro y nuestras diferencias se han guardado por el bien supremo de la Nación”.

En cuanto a si no temen ser funcionales algún partido político, debido a ser este un año electoral, respondió: “No le temo para nada. Pero si es funcional para la oposición que la oposición derrote a (Mauricio) Macri, me parece que no está mal. Aunque, le aclaro, que nosotros no somos manejables por los partidos políticos. Mucho menos la CTA Autónoma que conduzco, porque es autónoma de verdad de cualquier partido político”.

“Lo demuestra (el hecho de) que yo no sea afiliado a ninguna estructura política, y no significa que sea indiferente y que me dé lo mismo que gane Macri de vuelta o que gane un espacio nacional y popular que vuelva a recuperar políticas distributivas con mayor justicia. No esto, que es una verdadera tragedia para el país”, expresó.

Finalmente, el titular de la CTA Autónoma vaticinó que “el Gobierno va a profundizar el ajuste de la mano del Fondo Monetario Internacional y eso lleva a que nosotros profundicemos la acción de lucha en todas las calles del país. De eso no le debe caber duda tanto al Gobierno como a quienes representamos, al pueblo argentino”.