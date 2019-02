COMPARTIDOS: 0

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) inició hoy la tercera revisión de las metas comprometidas por la Argentina en el marco del acuerdo Stand By firmado el año pasado, con reuniones con funcionarios del Banco Central y del Ministerio de Hacienda.

La misión del FMI, encabezada por el encargado del caso argentino, Roberto Cardarelli, mantuvo un encuentro con el secretario de Política Económica, Miguel Braun y el vicepresidente del BCRA, Gustavo Cañonero.

Los técnicos del Fondo comenzaron así a auditar el estado de las cuentas públicas del gobierno y al final de la misión deberán dar su veredicto para el desembolso de alrededor de 11 mil millones de dólares previsto para marzo.

El encuentro se llevó a cabo durante la tarde en la sede del Palacio de Hacienda, como previa de las reuniones que mantendrán con el jefe de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

Esta es la segunda revisión del préstamo Stand By por US$ 56.300 millones acordado en octubre pasado, luego de que no se pudiera cumplir con el pactado en junio.

Fuentes del encuentro dejaron trascender que se analizó la marcha de la economía en general, como la evolución de la actividad económica, el comportamiento del consumo y del sector financiero.

De la reunión participó también el representante del FMI en la Argentina, Trevor Alleyne y según trascendió se realizó también un "control de seguimiento del programa que está implementando el país" tras el acuerdo con el organismo .

La misión analizará en los próximos días con funcionarios del Banco Central posibles nuevos límites de la zona de no intervención de política cambiaria y los topes máximos que se permitirán en la venta o compra de dólares.

El Gobierno cumplió la meta de déficit fiscal primario que fue del 2,4% del PBI en el año anterior, mientras el Banco Central las de base monetaria, por lo que descuenta una aprobación en el cumplimiento del acuerdo firmado con el organismo que habilitará el nuevo desembolso.

Según el cronograma, los fondos arribarían al país el 19 de marzo y serán de aproximadamente US$ 10.800, aunque tras las revisión será el directorio el encargado de aprobar el desembolso.