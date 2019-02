Cornejo expuso ante el Council of the Americas junto a Suárez y Nieri

COMPARTIDOS: 0

El gobernador Alfredo Cornejo; el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Lisandro Nieri; el intendente de la Capital, Rodolfo Suárez y los representantes del CEM, con Federico Ostropolski a la cabeza, que viajaron con los funcionarios a la misión comercial, participaron de un desayuno de trabajo con diferentes grupos inversores. Participaron del encuentro representantes de Amancay Partners, BNP Paribas, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Consulado General de Argentina en Nueva York, Credit Suisse, DLA Piper US LLP, HSBC Capital, HSBC Securities, Integra Investment S.A, InterEnergy, JPMorgan Chase & Co, LAIG Investment, Linklaters LLP, Llorente & Cuenca, Mexichem SAB, Moody´s Investors Service, Perez Alati Grondona Benites & Arntsen, Permanent Mission of Argentina To the United Nations, Santander Investment Securities INC, Schroders, Sumitomo MitsuiBanking Corporation, VR Advisory Service (USA) LLC, XP Investment.

Posteriormente, el Gobernador disertó en el panel público “Argentina: desafíos y oportunidades para 2019”. El evento fue organizado por Americas Society/ Council of the Americas. Allí Cornejo realizó un balance de su gestión provincial y analizó los desafíos y oportunidades para este año.

En la actividad también participaron Lisandro Nieri y Rodolfo Suárez, además de representantes del sector privado, miembros corporativos de AS/COA, academia, integrantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) e invitados especiales.

Durante su discurso el Gobernador explicó que de las 4 veces que “vinimos a esta Ciudad, hemos realizado un trabajo arduo y difícil que creemos que ha sido beneficioso para los mendocinos. En el 2015 les planteamos, cuando fuimos electos, cuál era nuestro plan de trabajo y nuestros objetivos. Le contamos a la comunidad financiera internacional cómo íbamos a sacar adelante a Mendoza e implementamos ese plan”.

“En el 2016, emitimos deuda para cubrir déficits recurrentes que tenía el Estado provincial. En el 2017, vinimos para explicar los avances logrados y no para pedir recursos. En el 2018 repetimos la experiencia. Y hoy llegamos para realizar la misma tarea: no estamos pidiendo recursos que nos financien, pero sí estamos contando lo que estamos haciendo”, destacó el mandatario.

Un Estado más inteligente para prestar los servicios

Cornejo detalló que “le ofrecimos a la ciudadanía un programa que tenía restricciones fiscales, pero que nos ofrecería un Estado más inteligente y eficaz, que cumpliera las funciones sustantivas del Estado”. Así, el Gobernador sostuvo que “los principales instrumentos de política económica no los tiene el Estado provincial, sino que los tiene el Estado nacional. La provincia tiene algunos instrumentos que no son accesibles si no dispone de orden fiscal. Por ejemplo, puede hacer rebajas impositivas y eso funciona bien sobre la economía, puede realizar bonos fiscales para motivar inversiones, puede subsidiar créditos para alguna actividad específica. En definitiva, la provincia puede tener pequeños instrumentos pero sin ese orden fiscal el resto no funciona”.

De esta manera, el Gobernador señaló que “nuestro diseño constitucional le otorga a las provincias la prestación de los cuatros servicios básicos del Estado, que son la administración de justicia casi en su totalidad, la educación pública exceptuando la universidad, la salud y la seguridad, excluyendo delitos federales y las fronteras. Construir un Estado eficaz que cumpla con los cuatro servicios es la tarea fundamental de un gobernador”.

“En estos tres años, alcanzamos un mejor Estado para prestar los servicios básicos, un Estado más ordenado, con mejor crédito fiscal, con regulaciones inteligentes que permiten el desarrollo individual y de las empresas y no con regulaciones que estropean la capacidad de los individuos”, indicó Cornejo.

Además, el Gobernador agregó “la Provincia se anticipó al desembarco de las aplicaciones de movilidad urbana como Uber y Cabify. Hicimos una regulación que se aprobó antes de que las aplicaciones llegaran a Mendoza. Entendemos que estos cambios son positivos y logramos la aprobación y el consenso de la opinión pública y hoy conviven sin problemas estos sistemas”.

Equilibrio entre gastos e impuestos para mantener soltura fiscal

“Le dijimos a los mendocinos que no podíamos seguir con déficit recurrente del 7 por ciento en el presupuesto. En el año 2017, logramos equilibrio en gastos e ingresos. Con esto los futuros gobiernos, y de no salirse de esta línea, podrán mantener soltura fiscal. Los resultados de nuestro trabajo están a la vista, estamos mejor conceptuados como provincia y estamos cumpliendo mejor los servicios estatales”, añadió el mandatario.

También, Cornejo aseguró que “nuestro sector económico puede salir al mundo y ofrecer muchas cosas, sin dudas la vitivinicultura es nuestra principal actividad y es nuestra marca, y tenemos otras actividades. Mendoza ha sido una provincia petrolera y estamos esperanzados en volver a serlo. Tenemos petróleo convencional y la lengua Norte de Vaca Muerta en el Sur. Estamos explotando esa riqueza con seguridad jurídica. Sacamos un decreto, avalado en instancias institucionales, que regula la extracción de petróleo con la técnica del fracking, protocolarizado para cuidar el agua y el medio ambiente”.

Mendoza necesita continuar este camino

“Tenemos un Estado con equilibrio, estamos conformes con la tarea hecha y hay que continuar en este camino. Mendoza, junto con Santa Fe, no tiene reelección de gobernadores, y cumplimos a rajatabla con la Ley. Vamos a tener un proceso electoral limpio y transparente, estimamos que los ciudadanos quieren continuar este camino y vamos a ofrecer esa continuidad. Por esos apoyamos a un candidato que va a poder superar lo que hemos logrado puesto que se va a encontrar con una provincia más ordenada y con las cuentas saneadas. Podemos lograr que Mendoza tenga un entorno económico que permita trabajos genuinos e inversiones, generando el bienestar que los ciudadanos necesitan”, destacó Cornejo.

“Mendoza y Córdoba son las únicas provincias que no entraron en default cuando lo hizo la Argentina. Eso para nosotros es un activo muy importante que aspiramos mantener en el tiempo. Somos muy cuidadosos de ello, no hemos cambiado en lo más mínimo los contratos que garantizan un entorno positivo para los negocios. Mejoramos los servicios, aumentándolos levemente, buscando que sean sostenibles para los ciudadanos y las empresas. Lo hicimos educando al populismo, explicando que esto era necesario para crecer”, agregó Cornejo.

“La Provincia se ha preparado estos tres años para explotar sus propias potencialidades y competitividades tanto públicas como privadas. Tenemos en marcha 4 proyectos de generación de energía, 5 solares y 4 de micro centrales hidroeléctricas, 1 eólico, 1 térmico que ya está terminado (Anchoris). Estamos a punto de licitar Portezuelo del Viento, financiado por un convenio de financiación de deuda entre Nación y Provincia”, cerró el Gobernador.

