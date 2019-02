Rechazaron los pedidos de CFK y su primer juicio oral es a fin de mes

COMPARTIDOS: 0

El Tribunal Oral Federal 2 rechazó este lunes, por unanimidad, los dos pedidos formulados por Cristina Fernández de Kirchner para postergar el juicio por fraude en la obra pública, previsto para el 26 de febrero.

Los abogados de la ex mandataria querían aplazar el inicio de las audiencias en el caso que la tiene en el banquillo de los acusados por las obras públicas concedidas a Lázaro Báez en Santa Cruz.

La defensa había pedido que el proceso no comience hasta tanto no esté finalizada toda la prueba que se analizará en el caso. Puntualmente, un peritaje sobre algunas obras públicas cuestionadas. El trabajo todavía no finalizó y los jueces le preguntaron al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia cuándo tenían previsto entregar las conclusiones.

El viernes informaron que la segunda semana de junio estarán los resultados. Los jueces del tribunal oral entendieron que desde fines de febrero hasta esa fecha el juicio coincidirá con el inicio de la declaración de los testigos, etapa en la que el peritaje es importante para las partes.

Otro de los planteos de Cristina Kirchner era llevar la causa a la provincia de Santa Cruz, en función de la competencia territorial del caso, pero el mismo también fue desestimado por el Tribunal.

El juicio se prevé que dure hasta final de año, con el alegato post elecciones nacionales a cargo del fiscal de juicio Diego Luciani.

Junto a Cristina Kirchner estarán sentados en el banquillo de los acusados su ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, su ex secretario de Obras Públicas, José López, Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner y Báez, entre otros.