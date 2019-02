Merentiel debutó en el Tomba y en la red

COMPARTIDOS: 0

Godoy Cruz derrota 3 a 2 a San Martín de Tucumán, en el partido válido por la decimoctava fecha de la Superliga.

Durante los primeros minutos el conjunto mendocino espero al Ciruja y fue buscando por las bandas como también con pases filtrados para poder lastimar la defensa rival. Santiago García estuvo aguantando cada pelota aérea para descargar en Juan Martín Lucero y generar una buena dupla ofensiva.

El primer grito de gol llegó a los 15 minutos de la primera etapa luego de un pase filtrado del Morro para Juan Martín Lucero, que cayó en el área luego de ser embestido por Jorge Carranza. El árbitro no dudó y decretó el penal, el mismo Santiago García lo cambió por gol definiendo al palo izquierdo del exarquero tombino, Jorge Carranza.

Luego del gol el Expreso comenzó a manejar bien los tiempos de juego, haciendo circular la pelota por todo el terreno y generando mayor posesión del balón. El conjunto tucumano trató de cerrase en mitad de cancha y atacar de contra.

Pero la alegría se esfumó cuando a los 31 minutos, luego de un error defensivo en el área tombina, apareció el goleador Claudio el "Taca" Bieler que aprovechó un rebote a espaldas de Diego Viera y definió con un remate cruzado, contra la salida de Roberto Ramírez que nada pudo hacer para impedir el tanto.

El tanto del Santo abrió nuevamente el encuentro que comenzó a darse para ambos equipos, los dirigidos por Coyette se empezaron a animar más y atacaron por las bandas al Tomba, que se quedó un poco y decidió esperar para atacar.

Cuando el cronómetro marcó los 43 minutos nuevamente se dio otra jugada peligrosa en el área de San Martín donde el Morro se iba contra el arco de Carranza pero esta vez quien le cometió la infracción fue Acevedo, que fue expulsado luego de una polémica decisión de Loustau. Desde los doce pasos Santiago García volvió a convertir y poner el 2 a 1.

En el comienzo del complemento el Tomba tuvo una chance muy clara en los pies de su goleador el Morro García, autor de los dos goles tombinos, luego de que Juan Martín Lucero peinó una pelota proveniente de un saque de arco y el delantero se fue contra el arco rival. Remató muy fuerte pero la pelota se fue desviada por encima del horizontal.

Con el correr de los minutos Marcelo Gómez fue moviendo el banco de suplentes para darle aire fresco al equipo. El Tomba cuidó bien el resultado y movió la pelota de manera tal que el visitante no pudo aspirar a empatar el marcador.

Pero a los 22 minutos del complemento el Expreso sufrió tras una jugada que no parecía tener peligro pero dos defensores de Godoy Cruz no se entendieron y le dejaron servido el balón al Taca Bieler. El delantero tucumano encaró el arco y el arquero bodeguero salió a rechazar con tan mala suerte que le erró al pelotazo el pique lo dejó mal parado. Pese a esto el delantero visitante le pifió al balón y no pudo definir.

A los 30 minutos se dieron dos goles seguidos, primero llegó de tiro libre el empate de San Martín, luego de un remate desde la izquierda de Rodrigo "Droopy" Gómez que se le coló en el ángulo a Roberto Ramírez. Dos minutos más tarde otro error defensivo decretó el tercero para el Tomba luego de una gran jugada del flamante refuerzo, que había ingresado minutos antes, Miguel Merentiel y marcó el primer tanto con la camiseta de Godoy Cruz.