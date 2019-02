Cruces en la Legislatura por la extinción de dominio

COMPARTIDOS: 0

A pocas horas del anuncio del Poder Ejecutivo mendocino sobre el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que produzca modificaciones en el Código Procesal para aplicar en Mendoza la extensión de dominio, legisladores de oficialismo y la oposición tuvieron el primer contrapunto fuerte del año.

El instrumento jurídico del que el propio gobernador Alfredo Cornejo dio detalles, está en sintonía con el cuestionado Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó recientemente el presidente Mauricio Macri.

El proyecto ya ingresó a la Cámara alta y tendría estado parlamentario el próximo martes, durante la primera sesión extraordinaria del año. Luego sería girado inmediatamente a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, donde será debatido.

Para el bloque oficialista del Senado, éste es un importante paso legal para que sean devueltos los bienes sustraídos en actos de corrupción o sean parte estructural del andamiaje del narcotráfico en la provincia. Para la oposición, en tanto, es una cortina de humo sobre los problemas reales de la provincia.

“Es un mamarracho para disimular los problemas”

El Ciudadano mantuvo diálogos exclusivos con legisladores de distintos bloques, como el diputado provincial Jorge Tanús (PJ-Unidad Ciudadana) quien aseguró: “Tengo la misma postura que mantiene nuestro bloque en la Cámara de Diputados de la Nación. Que es mantener una postura desfavorable desde el punto de vista jurídico sobre el tema”.

“En el caso de Mendoza veremos el contenido del proyecto de ley para mostrar nuestra postura desde el punto de vista jurídico. En la visión política, estoy más que convencido que es una herramienta nada más que electoral. Es un mamarracho que usan tanto el gobierno de Macri, como el de Cornejo para disimular los graves problemas de gobierno, sobre todo en materia económica”, aseguró Tanús.

Más adelante, el legislador dijo: “Mi último concepto es que si esto se hubiera aplicado durante el último gobierno radical de Mendoza por el tema de los Vale Más, ni siquiera (Julio) Cobos hubiera podido ser vicepresidente. Se tendría que haber embargado todo a los funcionarios de ese gobierno que le robaron a los más humildes. Por eso, espero que los radicales tengan memoria cuando planteen este tema”.

Para responder y hablar del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo fue el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff. “Vamos analizar este proyecto de ley en un todo de acuerdo en el bloque oficial. Por eso, el martes próximo le daremos estado parlamentario e inmediatamente lo giraremos a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para que lo trate lo antes posible. Le aclaro que una vez sancionada la ley, es la Justicia con el Ministerio Público Fiscal la que tiene que encarar cualquier investigación”, explicó Jaliff.

Molesto por los comentarios de la oposición sobre rótulos de cortinas de humo, respondió que “el que no tiene fundamentos para refutar un proyecto de ley habla de cortina de humo. Cuando en realidad lo que se debería hacer es que, cuando uno no está de acuerdo con un proyecto, solo lo debe decir con argumentos. La cortina de humo solo demuestra que no hay posiciones definidas ante un proyecto”.

Mucho más irritado, Jaliff le contestó a Tanús sobre el tema Vale Más. “Debo aclarar y hacer recordar que en el tema Vale Más la denuncia la hizo Julio Cobos. Que me expliquen cómo lo van a procesar si él pidió a la Justicia que se investigue el caso. La Justicia y la opinión pública supieron de este tema porque el gobierno de Cobos hizo la denuncia. Esta acusación es graciosa y patética”, consideró el senador radical.

“Este proyecto de ley no apunta a ningún sector político”

Tras la presentación del proyecto por parte del PE provincial salieron algunos sectores a decir que, una vez que entre en vigencia la ley, Luis Lobos (exintendente justicialista de Guaymallén) y Nélida Rojas (referente de la Tupac Amaru en Mendoza) deberían devolver lo sustraído en actos de corrupción que investiga la Justicia.

Sobre este punto se expidió el senador provincial Marcelo Rubio (UCR-FCM), quien aseguró que “este proyecto de ley no apunta a ningún sector político. Lo digo porque la oposición se está atajando antes que las modificaciones en el Código Procesal Civil para aplicar la extinción de dominio entre en vigencia”.

“Se debe tener la seguridad de que este instrumento jurídico tendrá todas las garantías constitucionales para ser tratado y posteriormente sancionado con fuerza de ley”, dijo el legislador radical.

Y más adelante indicó que “el proyecto de ley anunciado por el Gobernador ya ingresó al Senado provincial. Inmediatamente comenzaremos a analizarlo en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Coincido, en el contenido del proyecto, que hay que recuperar los bienes producto de corrupción y devolvérselo a la sociedad. Todo dentro de las herramientas legales que se puedan implementar”.

También se expidió ante nuestro diario la titular del bloque de senadores del justicialismo, Patricia Fadel. Al respecto, explicó: “Estoy analizando que lo enviado por el Poder Ejecutivo es una reforma al Código Procesal Civil que tiene mucha más grandilocuencia que lo que realmente va a significar para la provincia”.

Mucho más picante, la experimentada legisladora lanzó: “Si realmente va contra el ciudadano que delinquió, que tiene un inmueble o un dominio que no es bien ganado, creo es no es mala herramienta. Lo que sí le pediría a Cornejo es que, así como está preocupado con la extinción de dominio, se debería preocupar que el presidente Macri, con otro DNU, transformó la Secretaría de Deportes en una Agencia. Es decir, el deporte argentino ha sido privatizado, cuando el mismo debería ser un instrumento para tener un fuerte contenido social para niños y jóvenes que hoy están asediados por el narcotráfico”.

Finalmente, Fadel consideró que “hay temas graves que suceden en el país y en Mendoza, donde no se detiene el crecimiento de la pobreza, gente que duerme en la calle y una sociedad con problemas estructurales. Puntos más delicados que la extinción de dominio. No digo que no hay que investigar casos de corrupción, por el contrario, se debe respaldar para que la Justicia actúe”.