Urtubey: "El sistema económico le es indiferente al sector vitvinícola"

El Gobenador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, se encuentra en nuestra provincia en el marco del Festival Nacional de la Tonada, que se llevara a cabo a a partir de la noche del viernes en el departamento de Tunuyán.

Como era de esperarse, el primer mandatario salteño brindó una conferencia de prensa, en dónde se explayó sobre sus ideas y motivos por los cuales aspira a la presidencia de la Nación.

Con respecto a su plan de Gobierno, expresó: "Quiero trabajar para que todos los sectores de la sociedad tengan participación. Prácticamente la mitad de los argentinos no quiere seguir con este gobierno ni volver al anterior. Nuestro desafío es que, ese enorme número de habitantes, nos vea como una alternativa competitiva y fundamentalmente confiable".

Con respecto a la difícil situación que atraviesa el sector vitivinícola, dijo: "Hay un modelo económico que no está mirando hacia esta actividad. Es un plan monetarista que busca beneficiar los modelos macros, y que le indiferente al sector productivo. Esto se soluciona diseñando un modelo de una Argentina desarrollista, garantizando competitividad en nuestras economías regionales".

Urtubey también se refirió al gobierno actual y la imagen de Cristina Fernández dentro de la política nacional: "La pelea Macri vs. Cristina les es funcional a ellos dos y desde Alternativa Federal buscamos dar una oferta superadora a esta grieta que nos metió en esta crisis. En Argentina no hay que cambiar de nombres, hay que cambiar de sistema. Por eso planteo ir a un sistema semiparlamentario. Jefes de Gabinete designados por el Congreso, eso va a obligar a que los gobiernos se hagan a partir de lógicas de acuerdo".

Y agregó: "Cristina Fernández históricamente renegó del PJ, de hecho construyó una fuerza política diferente. Nunca se sintió cómoda con el peronismo".

Al ser consultado sobre el incremento en cuestiones impositivas, el mandatario provincial señaló: "Nosotros tenemos un sistema tributario argentino totalmente injusto. Las obras no se pueden hacer con tarifas, las obras se hacen con financiamiento".

Por último se refirió a las alternativas de reelección, tanto a nivel nacional como provincial: "Si soy presidente, voy a estar un sólo período y no voy a aspirar a una reelección, no porque crea que esté mal, si no porque creo que hay que generar un nivel de consenso que lo primero que tiene que hacer aquel que llame a la participación, es correrse de la competencia. En términos conceptuales, creo que las provincias que no tienen reelección, son provincias donde es difícil conformar un proceso que garantice continuidad de políticas de estado".