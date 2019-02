Luis Fonsi presenta su nuevo disco 'Vida'

COMPARTIDOS: 0

Hace dos años, el cantante puertorriqueño mantiene sus temas en la cima de todos los ranking.

En 2017 posicionó el sencillo 'Despacito', junto a Daddy Yankee, en más de 40 países; siendo también la canción más reproducida de YouTube hasta el momento. Sacaron versiones en diferentes géneros e idiomas, y Fonsi se animó a realizar una versión en inglés con Justin Bieber, la cual trepó rápidamente hasta el puesto uno de la lista Hot 100 de Billboard.

Y coronó este fenómeno con cuatro premios Grammy Latinos, por mejor canción, mejor grabación, mejor fusión/interpretación urbana y mejor video musical versión corta.

Y, en cuestión de meses, Fonsi acompañó el éxito del verano con 'Échame la culpa', interpretada junto a la cantante y compositora estadounidense Demi Lovato.

Otro tema que la viene rompiendo desde su lanzamiento en 2018, es 'Calypso' feat Stefflon Don:

Ahora el puertorriqueño decidió volver un poco a sus orígenes y, tras cinco años de singles, lanzó su noveno álbum de estudio: 'Vida'. Compuesto por 15 canciones, el disco reúne temas originales y remix. Se trata de un trabajo con gran proyección internacional, debido a la colaboración de grandes figuras: Karol G, Demi Lovato, Daddy Yankee, Justin Bieber, Ozuna, entre otros.

“Mucha gente pensó que me alejé de ese lado romántico y siempre dije ‘no me he alejado, no me voy pa’ ningún sitio’. Yo sigo siendo un cantante romántico, yo sigo hablando ese idioma romántico. Pero a la misma vez me gusta poder hacer ambas cosas. No me gusta que me limiten”, dijo el cantante en una entrevista con The Associated Press.

Este último cubre varios géneros, pop latino, R&B, dembow, reggaeton y otros. Encontrarán los sencillos mencionados, junto a otros hits tales como 'Imposible' con Ozuna y 'Sola'.

De esta forma, el músico promocionó la fusión de ritmos en su canal de YouTube:

Para descargar el álbum: AQUÍ