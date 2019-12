River buscará un triunfo que le permita ubicarse en la punta de la Superliga cuando reciba a un San Lorenzo en alza, en un partido válido por la decimosexta fecha del certamen argentino.

El encuentro se disputará a partir de las 21.45 en el estadio Antonio Vespucio Liberti, contará con el arbitraje de Patricio Loustau y será televisado por TNT Sports.

River tiene 27 unidades, dos menos que los líderes Boca y Argentinos Juniors, y para poder quedar en lo más alto de la tabla deberá ganar y esperar que previamente el elenco de La Ribera no derrote a Rosario Central y que el equipo de La Paternal no venza a Estudiantes de La Plata el próximo lunes. El conjunto de Núñez viene de obtener una victoria por 3 a 2 en su visita a Newell´s y el técnico Marcelo Gallardo realizaría tres variantes tomando como referencia a los 11 que salieron a jugar en Rosario.

¡Último entrenamiento en casa! ⚪️🔴⚪️



🏃🏻‍♂️ Ejercicios físicos de velocidad.

⚽️ Actividades tácticas. pic.twitter.com/3s5T6SF25c — River Plate (@RiverPlate) December 7, 2019

El lateral Milton Casco volverá al elenco titular para ocupar la banda izquierda de la defensa en lugar de Fabrizio Angileri mientras que en la mitad de la cancha Enzo Pérez ingresaría por Leonardo Ponzio y Nicolás de la Cruz reemplazaría a Julián Álvarez. De todas maneras, Álvarez podría permanecer en el equipo si es que Gallardo decide que sea el reemplazante de Ignacio Fernández, quien sufrió un desgarro en Rosario, aunque también tiene chances de entrar Juan Fernando Quintero

En tanto, en la zona de ataque el buen presente de Ignacio Scocco podrían colocarlo en el conjunto inicial como acompañante de Rafael Santos Borré y "Nacho" entraría por Matías Suárez.

📋 ¡Domingo de clásico en el Monumental! Estos son los convocados para enfrentar a @SanLorenzo por la 16ª fecha de la Superliga.#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/votvcbpcj6 — River Plate (@RiverPlate) December 6, 2019

San Lorenzo viene de derrotar como local a Patronato de Paraná por 2 a 0 y el entrenador Diego Monarriz decidió no hacer variantes por lo cual pondrá en cancha a los mismos once que empezaron jugando ante el elenco entrerriano. El elenco de Boedo tiene 23 unidades y buscará ganar para cerrar bien el año deportivo y no quedar tan lejos de la punta de la Superliga de cara a la segunda parte del certamen que se reiniciará en enero de 2020.

El próximo sábado 14 de diciembre se realizarán las elecciones en San Lorenzo con una novedad ya que los sufragios se llevarán a cabo en la sede de avenida La Plata 1770 y podrán votar los socios mayores de 16 años que tengan, al menos, cuatro años de antigüedad.

📋 Los convocados de #SanLorenzo para despedir el 2019 en cancha de @RiverPlate por la Fecha 16 de la @superliga#VamosCiclón 🔵💪🔴 pic.twitter.com/LXZ1P6v0SB — San Lorenzo (@SanLorenzo) December 7, 2019

Probables formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Julián Álvarez o Juan Fernando Quintero, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás De la Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez o Ignacio Scocco

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Marcelo Herrera, Fabricio Coloccini, Gonzalo Rodriguez, Ramón Arias, Bruno Pittón; Oscar Romero, Gerónimo Poblete, Juan Ramírez; Ángel Romero y Alfredo Gaich