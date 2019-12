¿Cómo interpretar el significado de los sueños?

La interpretación de los sueños no es un ejercicio al cual se llegue a un resultado exacto y unívoco con una precisión matemática, sino que es algo que permite acercarnos hacia una conclusión, que teniendo en cuenta múltiples variables puede ser la correcta.

La importancia de los sueños en los juegos de azar como la quiniela

Esta disciplina aplicada en muchos casos por personas a quienes les gustan los juegos de azar, como la quiniela, quini 6 , loto o para apuestas en general, debe ser considerada con respeto, ya que para las personas la información que de ella se obtiene, puede resultar de vital importancia para el soñante.

El significado de los sueños en la quiniela se puede ver expresado en una tabla a la que se llegó luego de una convención social. Objetos, situaciones, animales, profesiones son algunos de los elementos que están comprendidos en ese manfiesto, muy respetado por personas de diversas generaciones que, al tener un sueño claro y preciso con algunos de los componentes que conforman esa tabla, lo suelen jugar 'a la cabeza', o en los primeros cinco o dentro de la decena.

A través de los pasajes oníricos se revelan cuestiones que durante la vigilia están ocultas. Y con la correcta interpretación de los mismos, las personas puede descifrar información precisa sobre sus emociones, estado de ánimo, miedos, etc.

Es necesario aclarar que no todos los sueños tiene un significado, ya que en muchas ocasiones estos pueden resultar irrelevantes o insustanciales. Por eso los sueños que son ideales para intentar analizar, son los que nos emocionan o despiertan sentimientos fuertes, esas son las visiones más propicias para intentar aplicar el método de interpretación de los sueños.

Una de las cuestiones que justamente remarcan los especialistas es que el análisis no puede realizarse de manera liviana. Lo recomendable es que sea realizado por personas que ya tengan experiencia en este tipo de casos y que reúnen cualidades como: conocimiento, que nos llevará a darle el sentido correcto a cada elemento, minuciosidad para que no quede información relevante fuera del análisis, también prudencia para que no se arroje un resultado a priori que lleve a una visión incompleta o errónea y por último, es fundamental que se tenga un gran sentido analítico para que la interpretación sea finalmente adecuada.

Algunos datos a tener en cuenta a la hora de interpretar un sueño

El análisis del soñante debe incluir a: su idioma, costumbres, personalidad, lugar geográfico en el que habita la persona soñadora. Si por ejemplo una persona sueña con una vaca puede ser un mal o nulo presagio en muchas culturas pero si ese sujeto es oriundo de un sitio en el que este animal es sagrado, probablemente la situación tenga un sentido positivo.

Una de las cuestiones fundamentales a la hora de la interpretación del sueño es tener noción de la sensación o el impacto que este nos dejó. Si nos transmitió alguna inquietud, miedo o por el contrario tranquilidad, etc. Por ejemplo si se sueña con un búho significa que se asistirá a un funeral. Si ese sueño transmitió preocupación o tristeza, el funeral puede ser de un ser querido. En cambio si la persona no se ha conmovido por el sueño, probablemente el funeral no será de alguien cercano.

Signos y significados a tener en cuenta para interpretar un sueño

En nuestro mundo onírico aparecen generalmente algunos símbolos, que tienen un significado específico. El hecho es que algunos de estos, representan determinada cuestión porque desde la antigüedad así lo hacían y a pesar del paso de miles de años, su significado se dejó de interrogar, pero sí transmitió de manera automática de generación en generación.

Bajo los parámetros antes nombrado hay que tener en cuenta que popularmente se cree que: