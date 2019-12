En el marco de su despedida del Gobierno el presidente Mauricio Macri transmitirá este domingo, a través de las redes sociales, un especial sobre su gestión, pero no desde lo logrado y lo faltante de su mandato sino en una versión íntima y con reflexiones sobre su vida personal, el kirchnerismo y su sucesor, Alberto Fernández, entre otros temas.

"Momentos" es el nombre elegido para titular el audiovisual que se transmitirá este domingo a las 20 a través de las cuentas oficiales del saliente jefe de Estado en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.

Luego de realizar su balance de gestión a través de una cadena nacional el pasado jueves, el Presidente brindará otro aspecto de su mandato.

En las últimas semanas, el líder del PRO difundió una serie de adelantos del video de despedida, en los que anticipó algunos de los temas sobre los que se expresó.

"Muchas de las cosas que él ha dicho no es lo que uno piensa. Creo también que dice demasiadas cosas y eso para un presidente no es bueno", manifestó Macri al referirse al presidente electo, Alberto Fernández.

En otro fragmento, el saliente mandatario se expresó respecto a lo que será la Administración del Frente de Todos: "Seamos optimistas de que algo aprendieron y no van a querer reivindicar lo malo que tuvieron en su Gobierno. Además, no somos los mismos".

También habló sobre el vínculo con su padre, el empresario Franco Macri, quien falleció el pasado 2 de marzo a los 88 años: "Me pedía, porque me pidió varias veces, que yo me haga cargo de matarlo".

Finalmente, la primera dama, Juliana Awada, también tuvo su cuota de protagonismo en "Momentos": "Cuando Juliana apareció en mi vida le dije a mi equipo `Voy a ser Presidente´".