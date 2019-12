La modelo y bailarina Noelia Marzol de 33 años, goza hoy de una gran fama debido a sus participaciones en televisión y en obras de teatro.

Dueña de un cuerpo escultural, Noe supo conquistar los corazones de su público y captar los piropos tanto de ellos como de ellas.

Cabe destacar que su salto a la fama se produjo en el año 2010, en el programa 3, 2, 1 ¡A ganar!, donde era la secretaria de Marley, quien conducía ese ciclo que se emitía por Telefe. Además ese año también, formó parte del elenco que protagonizó la película “Igualita a mí”.

De a poco Noe Marzol se fue consagrando en las portadas de revistas con producciones fotográficas que dieron que hablar. La rubia fue tapa Gente, Revista H y Caras.

Su carrera comenzó desde muy pequeña, con solo 4 años de edad ganó premios por su práctica en Gimnasia Ritmica. Además tuvo formación en danzas circenses y como acróbata.

Noelia Marzol supo ser parte de la Compañía de Teatro Musical del I.U.N.A. dirigida por Ricky Pashkus.

Participó en el elenco estable de “La Rotativa del Maipo” con Jorge Lanata en el Teatro Maipo bajo la dirección de Pashkus.

Noly integró con el paso de los años programa de TV como: La Nave de Marley, Sres. Papis, Zapping, Bailando por un Sueño, Polémica en el bar, Locos por vos, entre otros.

Lo cierto es que la belleza de Noelia Marzol, fue cambiando con el paso de los años, su cuerpo que parece tallado a mano al día de hoy, no sufrió taaaaantos cambios, pero en su rostro si que se ve muy diferente, ¿No?.

"Nunca lo conté y me da mucha vergüenza. Toda mi vida hice gimnasia rítmica y desarrollé más un pectoral que el otro. Era muy notable. Mi papá no me dejaba operarme pero a los 21 años junté plata y dije que me operaba. Como mi papá seguía diciendo que no, me levanté la remera y le mostré", explicó en torno a su operación de busto.

"Cuando me vio me dijo: 'Está bien, yo te doy la plata que necesites'. Claro, se dio cuenta de que no era un capricho. ¡Me ponía dos push up de ese lado e igual se notaba la diferencia!. La gimnasia rítmica es hermosa pero tiene sus cosas, ahora también tengo problemas en la columna aunque adquirí destrezas y habilidades que otras bailarinas no tienen", agregó.

El antes y después de Noelia Marzol en fotos:

Te dejamos una galería de imágenes que te muestran como fue cambiando el semblante de esta sensual rubia argentina que mide 1.60 metros de altura y que nació en provincia de Buenos Aires.

“Cuando era chica, que no había redes sociales ni celulares, ni nada, también había agresión. En el colegio me decían ‘enana’, ‘cara de rata’, de todo”, declaró la modelo y actriz en el programa radial 'Por si la moscas', donde detalló que sufrió del bullying en el colegio.