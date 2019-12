El presidente de River Plate habló sobre las dudas de la continuidad de Marcelo Gallardo a cargo del primer equipo Millonario. Rodolfo D'Onofrio aseguró que el Muñeco cumplirá su contrato con la institución y permanecerá en el cargo de entrenador hasta el 2021.

Estas aclaraciones las tuvo que hacer el titular del club de la banda luego de que en la prensa se especulara con la salida del técnico a algún club europeo.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-12-4-17-16-15-martinez-quarta-hablo-sobre-su-posible-salida-de-river

"Va a estar hasta 2021. No sé por qué permanentemente están con 'cuándo se va'. Vi que iban a entrevistarlo una tarde y ya los titulares eran que Marcelo iba a renunciar", expresó

Además, se refirió al mercado de pases. "El único caso es el de (Exequiel) Palacios, pero todavía no está firmado. Es cierto que Bayer Leverkusen vino a la Argentina. River no necesita vender a más nadie. Y con (Matías) Kranevitter no hablamos nada, es otra creatividad. Veo que inventan todos los días", agregó.