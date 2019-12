Convocan a una marcha por Viviana Luna a tres años de su desaparición

A tres años de su desaparición, continúa el misterio por el paradero de Viviana Luna, mendocina de 45 años (en ese entonces) que que fue vista por última vez el 7 de diciembre del 2016 en Potrerillos, cuando se dirigía a una entrevista laboral en un complejo de cabañas. Desde aquel día hasta hoy, no se sabe qué sucedió con ella. Viviana tiene cuatro hijos, que no van a parar hasta saber qué pasó con su madre.

Este sábado 7 de diciembre, realizarán junto al movimiento Ni Una Menos Mendoza (NUM) una actividad para recordarla y para pedir, una vez más, justicia. Junto a La Mosquitera, se hará una radio abierta, de 11 a 13, en la explanada de la Legislatura.

Viviana, además de sus hijos Yanina (28), Matías (24), Nahuel (21) y Ayelén (19), tiene cuatro nietos de entre 5 y 9 años. Las dudas son muchas, la incertidumbre es enorme y las preguntas, cada día que pasa, son más. Fernando Peñaloza, reconocido por ser el defensor en casos como el de Johana Chacón y Soledad Olivera y además importante especialista en Derechos Humanos, es quien hoy se está haciendo cargo de la parte legal de la desaparición de Luna.

La voz de sus hijos

“Todos saben que las personas no desaparecen, las hacen desaparecer y cuando hicieron desaparecer a mi mamá, con ella se llevaron parte de nuestras vidas y nos dejaron un dolor inmenso. Nos alegra poder recordarla tan brillante, hermosa y buena mujer, porque ella nos formó y gracias a eso hoy somos las personas que somos; buena gente y con valores. Hoy quiero recordar a mi mamá con todo lo bueno que hizo por mis hermanos y por mí. Me quedo con los mejores recuerdos y con todo lo que me enseñó”, enfatizó Ayelén Julián Luna, la hija menor de Viviana.

Mientras que su hermano Matías dijo que "la primera sensación es la incertidumbre, la intriga de no saber cómo de un momento para otro mi mamá ya no estaba con nosotros y el ¿qué pasó?, ¿por qué pasó?. La segunda el dolor, la tristeza de no tenerla, de no poder abrazarla, de no poder contarle mis cosas y escuchar las de ella. Y la tercera la impotencia, de que no se resuelva, de no saber dónde está y que le pasó, de que pasa el tiempo, pasan días, meses, años y no hay ni siquiera un solo indicio de nada”.

“No voy a parar hasta que se haga justicia, porque nos dejaron muertos en vida. Porque mi mamá merece que se sepa la verdad por nosotros que llevamos luchándola tres años. Tomen conciencia, hablen, ya sea por la recompensa o para callar su cabeza, porque ya que son conscientes de nuestro dolor y así y todo deciden callar, háganlo, por lo menos por eso”, pidió Ayelén.

“Han sido tres años muy difíciles, llenos de angustia, dolor y desesperación para todos los que la amábamos. Solo pido que nunca dejen de buscarla, que este caso no quede en la nada y que se haga justicia por mi mamá y por todas las mujeres desaparecidas. Ella nos amaba mucho y sé que nunca sería capaz de irse y no volver”, cerró Nahuel Julián Luna.