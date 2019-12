Regreso de Casados con Hijos: Dardo habló de la especulación de María Elena

Una de las bombas del ambiente del espectáculo que llega antes de que el año se extinga, tiene que ver con el reencuentro de ‘Casados con hijos’. El elenco completo finalmente se reunirá para la versión teatral.

Finalmente y luego de muchas charlas, opiniones y cuestiones contractuales, Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo de Bellis, Luisana y Darío Lopilato coordinaron sus agendas y confirmaron que serán parte del proyecto. También lo hizo, aunque no de igual forma, Érica Rivas.

El tema en torno a la actriz que personificó a la inigualable ‘María Elena Fuseneco’ tuvo que ver con la especulación que tuvo con la producción. Finalmente se sumó al reencuentro de ‘Casados con hijos’ pero también es cierto que mantuvo a todos en vilo hasta el último momento con su respuesta donde confirmaba su presencia.

Las demoras se debieron, según aseguran fuentes, a que Rivas hizo observaciones en torno al guión (que aún no fue escrito) para que este no tenga contenido “machirulo” o machista, como los guiones anteriores de la exitosa tira.

El sitcom de Telefe, re realizó previo a los profundos cambios que devinieron en torno a la imagen y derechos de la mujer, en especial las marchas que se llevaron adelante desde movimientos feministas.

La palabra de ‘Dardo Fuseneco’

El intérprete del musculoso, metrosexual y adicto al sexo ‘Dardo Fuseneco’, el actor Marcelo de Bellis, se refirió al tema de la demora en Rivas en aceptar la oferta de volver a juntarse y lanzó una polémica reflexión en torno a la carrera de ‘María Elena Fuseneco’: "Érica es una gran actriz y ha construido una carrera en base a hacerse desear. Ella siempre quiso hacer Casados con hijos, le debe toda una carrera de cine a este programa" lanzó Bellis.

"Ella quiere saber todo. Son estilos a la hora de trabajar. Ha construido una carrera en base a su talento y es una especie de vaca sagrada en el medio. Ha dicho que no a muchas cosas. Si aceptó es porque ama el programa, si no, no lo acepta. La plata no le interesa", detalló al respecto su ex compañero de elenco.

"Érica fue una de las compañeras más maravillosas que he tenido. Generosa, nunca pidió un latiguillo de más, es un ser divino. Cuando se compromete lo hace mil por mil, y entonces quiere ver qué va a hacer. Sobre todo que ahora el humor cambió", resaltó de Bellis sobre Rivas.

"Si decía que no, me afectaba. No iba a ser lo mismo. Rogaba que sea ella, estábamos todos con una angustia e incertidumbre, pero Érica no lo hace por maldad. Es miedosa. Sé que tuvo una reunión con los autores, con Gustavo Yankelevich, con Flor y con Guillermo", explicó ‘Dardo’ en torno a los detalles de la negociación del futuro trabajo.

La ausencia de Érica Rivas en el living de Susana

El chisme voló rápido y la cuestión fue la siguiente: se dijo que Susana Giménez no terminó por aceptar que vaya a su programa Érica Rivas, por las diferencias que esta tuvo con un íntimo amigo suyo, Ricardo Darín.

Con las “cartas sobre la mesa”, Marcelo de Bellis dio su opinión al respecto en el nombrado programa televisivo y dijo: "En el último tiempo, nos ‘whatsappeamos’ por lo bueno de volver y el 1 de diciembre yo le mandé un mensaje por su cumple. Ahí me dijo: 'Veámonos', a lo cual yo respondí: 'Te veo en lo de Susana' y ella ahí me pone que estaba de viaje en Río de Janeiro", detalló.

"Yo eso no lo puedo creer de Susana. Es una persona muy agradecida a Gustavo Yankelevich. Seguramente volvamos a estar en mayo, antes del estreno. Yo te juego plata que el año que viene estamos todos en el living de Susana", concluyó De Bellis.