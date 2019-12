El mundo Boca Juniors se pone cada vez más tenso teniendo en cuenta la cercanía con las elecciones, que se desarrollarán el próximo 9 de diciembre.

Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos boquense y candidato a vicepresidente segundo por Identidad Xeneize habló en el programa Intrusos, emitido por América, en donde habló de todo el presente institucional y la previa de las elecciones con Jorge Rial.

Criticó duramente a Angelici

Como era de esperarse, Juan Román Riquelme apuntó contra el actual presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, a quién criticó en más de una oportunidad y señaló que "es insólito que Angelici se enoje conmigo, cuando él dijo que mientras fuera presidente de Boca jamás volvería al club".

"Me empujó a irme de Boca, ahora se enoja porque uno no lo acompaña"

Riquelme en @Intrusos sobre Angelici: "Me empujó a irme de Boca, ahora se enoja porque uno no lo acompaña"#RiquelmeEnIntrusos https://t.co/ynWWFRwzwn pic.twitter.com/P3SErYVL2v — América TV 📺 (@AmericaTV) December 4, 2019

Sobre el futuro entrenador

A la hora de opinar sobre quién será el entrenador en caso de que su lista sea la ganadora, Román fue concreto y especificó: “El lunes les cuento quién va a ser el DT”.

A su vez aprovechó para también dio su opinión sobre la actualidad de Gustavo Alfaro, actual entrenador de Boca Juniors y dejó en claro que “hay que respetar al entrenador y a los jugadores que están”. Además, agregó: “Nosotros ya preparamos todo. Hasta los que van a entrenar en las inferiores. Creemos que vamos a volver al club y si eso pasa, el lunes puedo contarles lo que me gusta y lo que no".

El llamado de Macri

En la charla que Riquelme mantuvo con Jorge Rial, el ex futbolista contó el llamado que recibió de Mauricio Macri. Al respecto, expresó que "a mí me llamó el presidente de mi país. Son cinco segundos inolvidables. Me dijo que estaba preocupado por nuestro club. Debo reconocer que le dije 'querés al club para llamarme desde el lugar donde estás. Yo lo quiero un poquito más pero lo querés"