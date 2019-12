A partir de las últimas liquidaciones del bono 2019, ya se conocen las fechas aproximadas para el pago del segundo pago adicional correspondiente a Asignación Universal por Hijo, jubilados, pensionados y Pensión No Contributiva para inicios del 2020.

En el caso de las AUH y Embarazo todavía resta el pago de $2000 y en el resto de las prestaciones beneficiadas con el bono, aún faltan $5000 por depositar.

ANSES SEGUNDO BONO ENERO 2020

¿Cuándo cobran el bono de $2000 las AUH?

¿Cuándo cobran el bono de $5000 SIPA y PNC? (jubilados y pensionados)?

¿Por qué no te depositaron el bono?

Calendario de pagos ANSES (enero 2020)

De acuerdo al sistema de liquidaciones de pagos adicionales de ANSES, el bono de enero estaría llegando entre el lunes 27 y el viernes 31 de enero 2020. Sin embargo, fuentes de ANSES comentaron que probablemente, debido a la grave situación económica, tanto las jubilaciones como las asignaciones podrían recibir el dinero unos días antes. Lo cierto es que esto no fue confirmado y de adelantarse el pago, la orden debería llegar desde la presidencia de la Nación y luego anunciada por el titular de ANSES.

IMPORTANTE: El segundo pago del bono para Asignación Universal por Hijo todavía no fue oficialmente confirmado. Si bien desde ANSES confían en la concreción de los $2000 restantes por hijo, lo cierto es que todavía no sale en el boletín oficial. Por el contrario, el bono para jubilados, pensionados y PNC si está confirmado.

Otro dato a tener en cuenta es que en enero 2020, también se reparte la tarjeta alimentaria.

Finalmente, vale la pena recordar que las AUH y SUAF no van a pagar las cuotas de préstamos pendientes de los 3 primeros meses.

Si todavía no cobras, tal vez te resulte interesante leer este artículo exclusivo de El Ciudadano: porque no me depositaron el bono

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-12-28-20-58-25-credtos-anses-2020

Como es habitual, las Pensiones No Contributivas van a cobrar en primer lugar a partir del viernes 3 de enero.

Los pagos para jubilados y pensionados arrancan el 10 de enero y se extienden hasta el 30.

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar comienza a cobrar el viernes 10 de enero.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-12-30-13-42-9-prestamo-creditos-auh-suaf