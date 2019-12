La protección solar, un tema de salud importante para este verano y todo el año

Este verano, como los últimos en Mendoza, pronostica altas temperatura y un sol potenciado. Por eso, antes de salir de vacaciones o exponerse al sol en las piscinas, es bueno que tomen algunas recomendaciones de protección para el cuidado de la piel.

Consultamos al respecto a nuestra especialista, la dermatóloga Fernanda Guardia, y estas fueron algunas de los consejos que nos dio.

Lo primero, y más importante, es usar durante todo el año un protector solar para el cuidado de la piel, tanto de los niños como de los adultos. Esto es sumamente importante, y como todo, tiene que ser un hábito que inculquemos nosotros como adultos a nuestros pequeños. Igualmente en los días nublados se debe usar a diario protector solar, ya que la radiación ultravioleta atraviesa en un 80 por ciento las nubes.

Si van a la pileta o a la playa deben usar un protector con factor 30 o más, y renovar el uso del mismo cada dos horas. Los niños, a partir de los seis meses, deben usar protector solar mineral (ya que estos no se absorben y no producen alergias) específico para ellos. En el caso de los menores de seis meses no es recomendable exponerlos al sol.

Debemos evitar, también, las horas donde los rayos del sol son fuertes, entre 10 y 16 horas. Hay que tener en cuenta la regla de las sombras. Cuanta más pequeña es nuestra sombra, el sol es más peligroso. Mientras que cuando la sombra es más larga, que nos trae altura, estamos frente a un horario menos peligroso, y esto se debe a la distancia del sol con la tierra.

Una pregunta muy recurrente es si puedo usar el mismo protector solar que el año anterior. Siempre debemos revisar la fecha de vencimiento en el envase antes de ser usado. Si ya está abierto, tengamos en cuenta el tiempo transcurrido desde que lo abrimos ya que los mismo conservan sus propiedades de nueve a doce meses, siempre que lo hayamos guardado en un lugar fresco.

Otro consejo, es buscar la sombra o usar sombrillas, además de utilizar sombreros de ala ancha y lentes con protector para rayos UV que cubran completamente los ojos.

El uso de ropa de protección con filtro UV, siempre es buena opción, sobre todo para los más pequeños. Estas se encuentran identificadas con etiquetas numeradas de acuerdo a la fracción de radiación. Los rayos del sol pueden ser bloqueados por el tejido, siempre y cuando se cuide el uso de protección UV que debe estar entre 15 y 50.

Algo no menos importante, es el uso de las cremas con factor de protección solar. Estas son la última moda, pero tenemos que saber que NO reemplazan al protector solar diario.

Sepamos que estamos expuestos a fuertes quemaduras de la piel. Hoy por hoy son muchas la opciones en el mercado para tener un lindo bronceado, con autobronceantes o sopletes corporales.

¡Las camas solares no son una opción! Los argentinos tenemos que entender que estas se encuentran prohibidas en muchas partes del mundo. Hay más cáncer de piel producidos por camas solares que cáncer de pulmón por cigarrillo.