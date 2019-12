La metamorfosis de Calu Rivero: se cortó el pelo y rompió con su novio

Calu Rivero de 32 años de edad, sorprendió al millón de seguidores que tiene en la red social Instagram, al revelar su radical cambio de look.

La actriz explicó que el drástico retoque en su cabellera, obedece a un cambio profundo en su filosofía de vida.

La morocha pasó de tener una larga melena a usar el pelo bien cortito.

"Siento que es una nueva piel, una nueva identidad a la que elegí llamar Dignity. Tengo una visión más simple y realista. El pelo largo estaba cargado de un relato que ya dejé ir", dijo en diálogo con la Revista Hola.

Además, según la actriz de 'Campanas en la noche', su transformación es "un cambio de actitud que la enriquece pero que no la define" y que se trata de "tener una nueva piel".

"Una nueva piel 🌞 Un relato que dejé ir 🌞 Un cambio de actitud que me enriquece pero no define 🌞 Mi nueva actitud de vida esta motivada por los valores de ser. Es ser honesta conmigo misma y con los demás 🌞 Es amor propio 🌞 Yo ahora escojo y decido todo" explicó ella junto al posteo en el que se ven detalles de su cuerpo, se palpita su respiración y las luces y sombras tiñen de dramatismo la imagen.

Algunos de los comentarios que le dejaron sus fans al ver el video, fueron:

"Grandes y merecidos cambios !!! Bravo"

"Bello todo lo que enriquezca el alma. Bello todo lo que sea amor. Bella mujer.bella alma.🌷"

"Se me piantó un 💧... gracias por regalarnos tu E V O L U C I Ó N 💙"

"Que lindo te quedo el corte de cabello.precioso"

Nuevo look, chau novio

El cambio de apariencia parece estar basado en algo más que lo meramente estilístico y de hecho, hay pruebas de eso.

Calu, no solo exteriorizó al dar explicaciones de porque prefiere el pelo corto, sino que además se separó de su novio, Joaquín Vitola.

No hubo muchos detalles por ahora en torno a la ruptura, la ex actriz de ‘Fanny, la fan’ simplemente dijo a la nombrada revista: "Tuvimos un vínculo libre y honesto pero ya no somos pareja".

¿Qué otros cambios llegarán con la metamorfosis de Calu Rivero?