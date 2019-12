La Federación Argentina de Industrias del Pan (FAIPA) indicó este martes que está dispuesta a congelar los precios durante medio año. El valor sería entre 80 y 100 pesos, con determinadas condiciones.

Gerardo Di Cosco, directivo de FAIPA, indicó en radio Mitre: “Si no ponemos el hombro a la situación tan grave que está viviendo el país no tenemos salida. Nosotros podemos aportar una propuesta que fue elevada, seguramente tenemos que articular con otras partes como agricultura, los que manejen la energía en el futuro gobierno, para que estas condiciones se puedan llevar a cabo y que la gente pueda llevar el pan a su mesa. Lamentablemente mucha gente no lo puede tener en la mesa".

"Lo más importante que nos han dicho, es que ven con buenos ojos la propuesta que nosotros hemos llevado. Pero después del 10 de diciembre vamos a tener algunas conversaciones para poder avanzar sobre eso. No nos podemos permitir que el 40% de nuestros compatriotas sean pobres. Al margen de que todos los que quedamos en pie de la industria panadera y las pymes tenemos que salir, entre todos tenemos que salir. Cada uno tendrá que resignar algo por el bien común", agregó.

Manifestó que es necesario que el Estado intervenga en "ciertos sectores de la economía" y que debe "haber articulación para que esto no siga avanzando. La cantidad de panaderías cerradas que se ve en Mendoza se replica en todo el país. Seguimos como podemos, por eso pedimos que el gobierno nos haga participar".

En tanto, expresó su convicción sobre el acompañamiento de los sindicatos. "Nosotros tendremos paritarias a nivel nacional recién en abril del año que viene. Así que tenemos tiempo para hablar el tema. Creo que acompañarán el acuerdo, repito, entre todos tenemos que resignar algo para el bien común, sino vamos a seguir cayendo en lo de siempre", finalizó.