El ex primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, manifestó que "la actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia". Por otro lado, el político, filósofo y revolucionario, Nikolai Lenin, sostuvo que "la cosa más importante en la enfermedad es no perder nunca el corazón".

Cualquiera de estas frases y miles de citas más podrían acoplarse para la historia que les voy a contar. Rocío Portillo es una periodista mendocina, pero también es productora musical y DJ. Tiene 26 años y mucha pasión y ganas de ir hacia adelante. El pasado 16 de agosto fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda y desde ahí su vida cambió por completo.

En la actualidad se desempeña en Radio Nihuil, más allá de que se encuentra de licencia producto de la enfermedad que padece. "De la nada me da fiebre y yendo a las guardias no me encontraban nada, me dijeron que podía ser viral hasta que después del quinto día de tener fiebre una doctora me pide análisis de sangre. El resultado fue pocas defensas, que tenía anemia."

"Fue algo totalmente inesperado y me tuvieron que internar de manera inmediata" nos contó haciendo hincapié en lo difícil que resultó debido a que siempre fue una persona muy activa.

Sus miedos y las repercusiones del caso

"Cuando el médico me dijo que tenía leucemia el único miedo que me dio fue saber si me iba a morir. Es una enfermedad desconocida para mi generación y si bien hay muchas personas que han muerto otras llevan una vida muy normal con el tiempo. Nunca tuve miedo de que el tratamiento no funcionara, siempre supe que me iba a curar." detalló la comunicadora al recordar el momento en el que recibió el resultado de sus estudios.

A partir de ese momento su vida cambió por completo y pasó de trabajar constantemente y producir música a tener que estar encerrada en los hospitales y acostumbrarse a los diversos tratamientos. "Siempre dije que es tratamiento de agujas porque te sacas sangre casi todos los días, es un procedimiento largo" dijo.

Diferentes amigos y compañeros de trabajo de Rocío comenzaron a viralizar el caso solicitando dadores de sangre para cada tratamiento que necesitaba. Así, la noticia llegó al actor Facundo Arana, quien grabó un video pidiendo a Mendoza dadores de sangre para la comunicadora.

El cambio que generó la leucemia en su vida y los mensajes para concientizar

Acostumbrada a realizar diversas actividad, tanto laborales como por placer, Rocío Portillo debió amoldarse a su nueva vida. "Antes de comenzar con las quimioterapias decidí cortarme el pelo porque me dijeron que se empezaría a caer, como el de las pestañas. Es difícil porque te despersonalizas y pensás lo diferente que sos a lo que eras pero también entendés que es parte del proceso."

"La idea de la foto fue salir pelada porque es como se sienten un montón de mujeres con cáncer. A todas nos cambia el cuerpo por diferentes motivos y no por eso nos tenemos que dejar de sentir linda. Fue encontrar belleza y satisfacción en un proceso."

Sin dudas que será un fin de año especial para Rocío pero sobre todo el año 2020 será aún más, porque marcará el año nuevo luego de una gran superación personal. Y lo más importa es que seguramente tendrá el condimento de poder ayudar, concientizar, tranquilizar y acompañar a cientos de mujeres que atravesarán lo mismo. Una luchadora que con pasión, rodeada de afectos y sin dejar atrás sus sueños logró callar y frenar el disco de una enfermedad dura.