Nazarena Vélez y su foto retro prendieron fuego la web

Nazarena Vélez, de 45 años de edad, dio la nota en las redes sociales al compartir una foto de ella en sus buenos tiempos como vedette y modelo. La postal de la rubia aceleró las pulsaciones de sus fans, que le dejaron cientos de piropos.

Naza, se reinventa constantemente y esta vez se divirtió hablando de ella misma con un posteo que incluye una ardiente foto suya.

"🔥😈🔥 Siempre gata🐱Nunca ingata", comentó al margen de la imagen en la que se la puede ver a Naza Vélez en topless frente a un espejo.

El posteo superó los 17 mil likes y sus seguidores le dejaron diversos tipos de comentarios, algunos de ellos fueron:

"Buen recuerdo!! Eso fue para la revista hombre?"

"Estas más bella que Barbie"

"Siempre mostrando el #### das asco"

"Seguís hermosaaa😘👏👏"

"tan bellaaaa...eras tan atrevida!! Me encantaba y Hoy tan tranquila..besos nena no cambies"

Al parecer, hablar del pasado provoca algo catártico en la rubia, ya que también hizo un posteo hilarante y del mismo estilo hace poco. En este caso, junto a una foto en la que se la ve desnuda de espaldas y apenas cubierta entre paños, escribió:

"Hablemos de mi lomo hace exactamente 10 años #35 1️⃣ Queeeee potraaaaaaaaa🐎 xfavorrrrrrrr‼ 2️⃣Queeeee me pasó😳⁉️ 👉Deje de darle a las pasti y hoy morfo y chupo🍺todo lo que se me canta el qlo🍑 "Ya no me interesa ser perfecta" ✔Solo quiero ser FELIZ❣ ✔Y Vos👉como te llevas hoy con tu cuerpo ⁉️ ✔Que dicen que flasheaba cuando hice esta foto🤔⁉️".

Como sea, Naza se las ingenia para sacudir Instagram, tanto con fotos actuales como de su pasado.

Al día de hoy, la mamá de Barbie Vélez disfruta de hacer teatro y de hecho trabaja en una obra junto a su pareja. La puesta en escena es una comedia llamada "Él en mi cuerpo".

Nazarena, Santiago Caamaño (su novio en la vida real) y Belén Francese, son los protagonistas de esta propuesta que en sus sinopsis, la describen como cuenta la historia de Roxana (Nazarena Vélez), arquitecta y empleada de una multinacional, y Raúl (Santiago Caamaño), paseador de perros y amante de las energías y los signos, quienes deciden tomar un riesgo en su corta relación de noviazgo: irse a “vivir juntos”.

Ella cansada de trabajar y de ocuparse de todas las tareas domésticas, le dice: “¡Ojalá un día te pongas en mis zapatos!”, y a la mañana siguiente, su deseo queda concedido: Raúl en el cuerpo de Roxana y Roxana en el cuerpo de Raúl. Y justo ese día Débora (Belén Francese), una de las mejores amigas y compañera de trabajo, cae de sorpresa a su casa.