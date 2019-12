El terrible golazo de chilena de Funes Mori

Un soberbio gol del argentino Rogelio Funes Mori en el tercer minuto de descuento le permitió esta madrugada al Monterrey, conducido por Antonio "Turco" Mohamed, superar 2-1 al América en el encuentro de ida de la final de la Liga de México.

Funes Mori controló con el pecho dentro del área y realizó una pirueta espectacular para vencer la resistencia del arquero Guillermo "Memo" Ochoa y hacer delirar a los hinchas en el estadio BBVA Bancomer de Monterrey.

El colombiano John Stefan Medina anotó el otro tanto local, mientras que Carlos Rodríguez, con contra, había puesto en ventaja al América, que sufrió la expulsión de Sebastián Córdoba.

La revancha, que definirá el campeón de Liga, se jugará el domingo próximo, en el estadio "Azteca" del Distrito Federal, a partir de las 23.15 (hora argentina).

Además de Funes Mori, el DT Mohamed, que viene de ser tercero en el Mundial de Clubes FIFA, puso como titulares al arquero Marcelo Barovero (ex Huracán, Vélez y River), el marcador central Nicolás Sánchez (ex River, Racing y Godoy Cruz) y el lateral Leonel Vangioni (ex Newell s y River), mientras que ingresó el mediocampista Maximiliano Meza (ex Gimnasia e Independiente).

En América, en tanto, jugaron los argentinos Emanuel Aguilera (Godoy Cruz, Defensa e Independiente) y Guido Rodríguez (ex Defensa y River).

"Estamos con la suerte del campeón que hace los goles en el momento justo. América nos hace gol y empatamos antes del descanso y después anotamos el gol decisivo en el último minuto. Ahora iremos a jugar como jugamos todos los partidos de visitante, buscando ganar", analizó Mohamed.