Polémica por la Ley 9.209: ¿por qué piden la renuncia de Mingorance y Guiñazú?

Un tenso cara a cara se vivió en la provincia de Mendoza, cuando el gobernador Rodolfo Suarez acompañado de su vice Mario Abed, recibieron a vecinos Autoconvocados y referentes de la antiminería de San Carlos.

Los vecinos y referentes antiminería de Mendoza, fueron claros y concisos con su pedido ante las autoridades provinciales: exigen la derogación de la Ley 9.209 que modificó a la 7.722 y de esta manera da vía a "luz verde" a la práctica de minería metalífera en la provincia.

Video: el momento en el que le llevan la petición a Suarez

Pero además, entre los diversos puntos que tiene el manifiesto que dejaron en poder del ejecutivo local, se encuentra el pedido de renuncia del actual Secretario de Ambiente y Ordenamiento territorial de Mendoza, Humberto Mingorance y del Subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú.

"No hay diálogo en una mesa donde participen personajes que nos han engañado, insultado, denigrado, manipulado, etc. Emilio Guiñazu y Humberto Mingorance no pueden estar en ninguna mesa. Pedimos su renuncia" expresa el punto 5 (ver video más arriba) del documento que le dieron referentes mendocinos defensores de le Ley 7.722 a Suarez.

¿Por qué la modificación en la Ley 7.722 deriva en el pedido de renuncia de dos funcionarios de Suarez?

En torno a la figura del Secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, la polémica se inició en redes sociales donde se difundió su CV (que figura en la página oficial del Gobierno de Mendoza).

El enojo de los ambientalistas, radica en que aparentemente dudan de su capacidad para estar al frente de dicha área, ya que según aducen, Mingorance no estaría capacitado para el cargo que ocupa dados sus estudios comprobados, es decir: Licenciado en Gestión y Comunicación Gráfica (de la Facultad de Artes y Diseño, Universidad Nacional de Cuyo) y Técnico Superior en Diseño Gráfico y Publicitario ( en la Escuela de Comercio Manuel Belgrano).

En medio de la sensibilidad y la tensión con el gobierno por la actual Ley 9.209, el puesto de Mingorance resulta de vital importancia.

"Me acabó de enterar de esto y no saben cuánta bronca e impotencia me da. Gente que pasa su vida estudiando sobre el medioambiente; sí una vida que empieza desde que comienzan su carrera universitaria, continua con un doctorado, post-doctorado, investigaciones más el estar al día con los nuevos descubrimientos; para que después pongan a un diseñador gráfico con una "capacitación" de secretario de ambiente!!!!!!! Este hombre no es apto para el cargo que está ocupando, con esto se demuestra la falta de interés por parte de nuestro gobierno hacía el medioambiente. Gobierno el cual después quiere que el pueblo esté a favor de un proyecto contaminante como lo es el de la minería", reza uno de los posteos de Facebook que circulan y en los que se ve parte del CV de Mingorance.

Hay que tener en cuenta que Humberto Mingorance de 54 años, se desempeña desde el 2015 (con la llegada de Alfredo Cornejo al frente del Ejecutivo local), como secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza. Anteriormente, se desempeñó en diversos cargos en la Municipalidad de Godoy Cruz: fue secretario de Gobierno, director de Higiene Urbana, director de Inspección General y Fiscalización y Diseñador Gráfico y de Productos.

Por otro lado, la figura que se encuentra "en la mira" de los defensores de la ex Ley 7.722, es la del Subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú. Con este funcionario la situación es distinta ya que no solo lo acusan de haberlos engañado, insultado, denigrado, manipulado, etc sino que además sus visiones en torno a la nombrada la nombrada ley, es diametralmente opuesto lo que aparentemente dificulta aún más el diálogo, tan buscado por partes.

Basta con recordar un cruce que se produjo vía Twitter, en el que Guiñazú salió a responderles a la asociación Eco Lógico por un posteo que hicieron en torno a la defensa del agua. Estos escribieron:

"EL AGUA ES PATRIA

LO DEMÁS ...

ES VERSO ELECTORAL

EN EL 2019 , NO VOTO A PARTIDOS PROMINEROS".

“En Mendoza el agua es de los dueños de la tierra y esa es una parte muy menor de mi Patria. Mi Patria son aquellas personas que hoy no tienen oportunidad de un trabajo digno, son esas personas las que nos preocupan y ocupan, no los terratenientes de Mendoza”, les respondió el Subsecretario de Energía y Minería.

¿Qué pensará hacer Suarez ante el pedido de renuncia de dos de sus funcionarios?