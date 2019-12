Mendoza tuvo su charla sobre transporte aerocomercial

Culminando el mes de diciembre, el Lic. Sergio Mastrapasqua presentó en el Auditorio Asociación Bancaria de la Ciudad de Mendoza la charla-debate “Transporte Aerocomercial. Desarrollo Nacional y Regional. Un paradigma posible”.

“Se hace prioritario fortalecer procesos multimodales de transporte terrestre (camión, tren) combinados con transporte aéreo. El transporte aéreo nos permitiría participar de procesos de comercialización más rentables y distributivos para los actores locales” -señaló Mastrapasqua al referirse a la importancia del desarrollo de las economías regionales y el cooperativismo agropecuario y agroindustrial.

“Debemos asignarle a Aerolíneas Argentinas un papel protagónico a través de su internacionalización mediante un cambio de paradigma en la gestión” -destacó el ex gerente de Aerolíneas Argentinas ante un auditorio colmado que contó con la presencia de la ex ministra de Educación María Inés Abrile de Vollmer; el ex diputado Jorge Álvaro; el delegado de la Asociación del Personal Aeronáutico, APA, Mendoza, Mauro Montenegro; el Ingeniero Rolando Romera, secretario de Obras públicas de Lavalle, en representación del Municipio de Lavalle, Christian Gelardi , en nombre de la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas, UALA y Rubén Palau por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APyME.

Un aspecto central de la charla lo ocupó el rol que debería cumplir el transporte aerocomercial para favorecer el desarrollo del cooperativismo agropecuario y agroindustrial y las economías regionales. En este sentido, el especialista Mastrapasqua, destacó la importancia de: “Impulsar el cooperativismo de la mano de una acción público privada planificada, con nuevos instrumentos de las políticas públicas, como podría constituirlo el transporte aéreo en tanto nuevo actor logístico. Puede ser éste el aporte decisivo para encontrar nuevos modelos agroindustriales sustentables, capaces de sostener procesos de desarrollo en los territorios rurales y abastecer la demanda global de alimentos para los próximos 30 años.”

Asimismo, Mastrapasqua resaltó la importancia de recuperar rutas internacionales y conseguir que nuestra aerolínea de bandera vuelva a tener los derechos que le fueron vulnerados y la aplicación de la quinta libertad en países europeos.

También remarcó la necesidad de llevar adelante una profunda reforma en salvaguarda del empleo y del capital económico y social, “se trata en definitiva de tener una herramienta idónea para el desarrollo nacional y regional” -concluyó.

La actividad, a la que asistieron alrededor de cien personas, estuvo auspiciada por FURDETRA (Fundación regional para el desarrollo y el trabajo) APA, UALA, APyME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios) y ENAC (Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino) con colaboración del Gremio Bancario.