En San Carlos no habrá Vendimia hasta que se derogue la 9.209

Ya son tres los municipios que confirmaron que no tendrán su fiesta departamental de la Vendimia, con el fin principal de pedir que se derogue la Ley 9.0209, ex 7.722.

A los departamentos de Maipú y Malargüe, se sumó San Carlos. Rolando Scanio, intendente de San Carlos, expuso la decisión en CNN Radio Mendoza: “En la última semana hemos recibido en el municipio varios pedidos de suspensión de la fiesta departamental. La fiesta nosotros la teníamos el 8 de febrero, teníamos una parte importante armada, porque hay que llamar a licitación, armar sonido, el guión de la fiesta, armar el carro de la Vendimia, trabajar en coordinación con la bendición de los frutos… nosotros necesitamos tiempo administrativo".

Manifestó que fueron muchas las partes que pidieron por la suspensión de la fiesta. “Hasta que no se derogue la Ley 9.209, en el departamento de San Carlos no habrá fiesta de la Vendimia. Esa decisión la tomamos anoche después de la convocatoria en Eugenio Bustos. La ciudadanía no quedó conforme tras la conferencia del señor gobernador", indicó el jefe comunal.

“Veremos en los días qué sucede y cómo llevamos el tema. La manifestación es del pueblo, de la ciudadanía. Las marchas fueron con banderas, con niños, familias, gauchos, productores, con una caminata hacia Casa de Gobierno. Lamentablemente muchas veces se ensucian estas marchas que son genuinas y del pueblo, que no fueron convocadas por un sector política ni por el municipio en San Carlos. Pero cuando llegaron al Gran Mendoza se insertaron otros grupos políticos que ensucian el pedido de la gente", agregó.

E hizo hincapié en su principal pedido: "No queremos minería, no queremos contaminación con cianuro o ácidos. (San Carlos) es un sector netamente productivo, agrario por excelencia. Nosotros tenemos que estar del lado del pueblo, lo tenemos que acompañar".

En cuanto a la situación departamental, opinó que van "camino a un plebiscito, una consulta popular". "Estamos a la espera de que nos citen para dar nuestra opinión. Aunque en una reunión de hace una semana, donde estuvimos reunidos los intendentes oficialistas, tanto el intendente de General Alvear como yo por San Carlos, dimos nuestra postura en el rechazo a todo el emprendimiento minero que se haga en nuestro territorio y también en la provincia. La respuesta está clara de las autoridades municipales sobre ese tema. De todas maneras, estamos a la espera de una próxima convocatoria, para reiterar nuestra disconformidad con el párate de la reglamentación. Consideramos que tiene que haber una derogación de esta nueva ley, que es la 9209. De ahí comenzar instancia de diálogo".

Finalmente, reforzó que “la idea es hacer un consenso y llevar este tratamiento de ley a un acuerdo, para que la mayoría de los ciudadanos mendocinos estén conformes. Hoy no están conformes, se manifiestan en los distintos departamentos con convocatorias masivas. No es San Carlos o Tunuyán o General Alvear, son todos los departamentos. Hay que prestarle atención”.