Mayweather, el deportista mejor pago de la década

El boxeador retirado Floyd Mayweather celebró su buen pasar económico luego de que Forbes publicara el listado de deportistas mejor pagos de la década, que él encabeza.

Mayweather quedó por delante de personalidades como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o LeBron James.

El ex púgil de 42 años amasó una fortuna valuada en 915 millones de dólares, más de 100 por encima de su inmediato perseguidor, el futbolista luso de la Juventus, con USD 800 millones.

