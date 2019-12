Durante el mediodía de este jueves el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, realizó una conferencia de prensa en donde informó la suspensión de la reglamentación de la Ley 7.722.

Horas más tarde y a través de las redes sociales, el funcionario ratificó sus dichos en la charla con los medios y publicó un hilo en su cuenta de Twitter donde manifestó y dejó en claro sus ideas.

En su mensaje, Suarez comenzó diciendo: "Garantizar la paz social es el primer deber de un gobernador".

Garantizar la paz social es el primer deber de un gobernador. Es por ello que he llamado a una mesa de diálogo con todos los sectores de la sociedad civil y he decidido suspender la reglamentación de la ley 9209.



Abro hilo pic.twitter.com/bMwkQjrTfX — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) December 26, 2019

Al referirse al delicado momento económico que atraviesa la población el político resaltó que "Mendoza tiene un modelo económico que viene cayendo, con un 40% de los mendocinos debajo de la pobreza".

Dijimos en campaña que Mendoza tiene un modelo económico que viene cayendo, con un 40% de los mendocinos debajo de la pobreza. Esto significa que hay personas que no comen y la están pasando mal. pic.twitter.com/hV46zJ44kk — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) December 26, 2019

El sucesor de Cornejo manifestó que el objetivo principal del Gobierno es "generar empleo. Una de las herramientas es el desarrollo minero, pero con la premisa de hacerlo en los lugares con consenso social."

Nuestro objetivo es generar empleo. Una de las herramientas es el desarrollo minero, pero con la premisa de hacerlo en los lugares con consenso social, con estrictos controles y entendiendo que si esta provincia no genera riquezas nuestras generaciones futuras pueden pasarla mal. pic.twitter.com/mRUJ6Wlf83 — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) December 26, 2019

"Es muy fácil inculcar el miedo en la sociedad, asustando a través de las redes sociales. Con esta convocatoria al diálogo queremos realizar un debate genunino." escribió el mandatario provincial haciendo referencia a la repercusión que tuvo las modificaciones a la ley.

Un político no sólo tiene que tomar decisiones legales, sino legítimas. Es por esa legitimidad que he convocado a esta mesa de diálogo. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) December 26, 2019

El ex intendente de Capital dejó en claro que "en ningún momento pensamos poner en riesgo el AGUA de Mendoza".

En ningún momento pensamos poner en riesgo el AGUA de Mendoza; el sentido es todo lo contrario ya que estamos pensando en optimizar el uso de la misma a 15, 20 o 30 años, cuando tengamos todo el riego tecnificado porque con el desarrollo minero tendremos los fondos para hacerlo. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) December 26, 2019

Por otro lado, le pidió a quienes se manifiestan en las calles mendocina y producen cortes en las mismas que "no les compliquen la vida al resto de la ciudadanía. Los invito a que vengan y debatan como corresponde, que acá los voy a escuchar."

Quiero transmitirles a todos los que cortan rutas y perjudican a los mendocinos que transitan diariamente por diversos motivos, que no les compliquen la vida al resto de la ciudadanía. Los invito a que vengan y debatan como corresponde, que acá los voy a escuchar. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) December 26, 2019

Finalmente, Suarez cerró el hilo expresando que "las leyes pueden ser operativas o no operativas. Las no operativas (como la ley 9.209) necesitan de reglamentación, por ende hasta que no se reglamenten, no se pueden aplicar."