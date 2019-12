Suarez anunció que suspende la reglamentación de la ley minera

El gobernador Rodolfo Suarez brindó una conferencia de prensa en el cuarto piso de Casa de Gobierno con respecto a la polémica por las modificaciones a la Ley 7722.

El rechazo social y las multitudinarias marchas en todos los departamentos de Mendoza, dieron el brazo a torcer del gobierno. Es por eso que anunció que no reglamentará la Ley 9209 que regula la actividad minera y que fuera aprobada por la Legislatura la semana pasada.

"Voy a suspender la reglamentación de la Ley y vamos a hacer una convocatoria al diálogo y a la información", informó el mandatario provincial junto a varios de sus ministros.

"Vamos a convocar al diálogo a todos: al arzobispado, a las universidades, a los sindicatos, a los partidos políticos, a organismos internacionales. Y yo voy a estar presente personalmente en el debate", manifestó el mandatario en conferencia de prensa.

Además, el dirigente radical indicó que la ley no se va a aplicar hasta que escuchar a todos los mendocinos.

El gobernador aseguró que "es mentira que automáticamente, porque hay una explotación minera, de inmediato hay contaminación. Es mentira, tendría que ocurrir un grave error para que suceda eso".

"Los mendocinos podemos hacer las cosas bien en un debate maduro. Pero este debate oculto y dogmático no nos está haciendo bien", agregó.

"Como el primer deber que tengo es garantizar la paz social y tenemos información y no queremos que los violentos ganen este debate, diciendo que hubo represión cuando no la hubo. Vamos a convocar al diálogo a todos. Al arzobispado, a las universidades, a los sindicatos, a los partidos políticos, a organismos internacionales. Voy a estar presente personalmente en el debate", manifestó.

Y concluyó: "Yo no voy a hacer nada en contra del pueblo mendocino. Voy a gobernar escuchando a cada uno de los mendocinos. Me anima y me mueve solamente la pobreza. Lo que queremos es cuidar el agua y que haya trabajo, trabajo de calidad".