Te presentamos 'Somos mujeres', el espacio para la mujer 2.0

¡Hola! Somos Sole y Caro y te queremos contar cómo surgió este proyecto de 'Somos mujeres'. La duda inicial que lo despertó fue ¿cómo sería un medio de mujeres con el que nosotras pudiéramos sentirnos identificadas? La respuesta a esa idea, fue nuestra guía para gestar el concepto de esta revista.

Queríamos construir un medio capaz de entender y de hablarle a las mujeres. Esa que "somos" y vemos, en nuestras familias, amigas, etcétera. Que trabajan, se divierten, se dividen en mil tareas, que desean, son apasionadas, se frustran, y siguen adelante. Esa, que no vive en un mundo de color rosa pastel, ni se alimenta a base de batidos détox y tampoco es una fanática chica fit.

Pensamos en mujeres que no pretenden tener 20 años para siempre, pero que si les interesa su cuidado personal. Mujeres que siguen aprendiendo e intentando, que se animan, que le "encuentran la vuelta" a todo, que no viven a la sombra de modelos inalcanzables y confían en su "Little touch".

Pensamos en esa mujer que habla de lo que quiere y cree, que está dispuesta a debatir sobre los temas que están latentes en el diverso mundo femenino actual. Pensamos en mujeres curiosas, potentes, regias, foodies, creadoras y, a veces, relajadas.

Nosotras, Sole y Caro, somos madres y profesionales que dividimos nuestras horas para poder llegar a todos lados y cumplir con el rol que elegimos cada una.

Unidas por nuestras diferencias creímos que era bueno poder crear un espacio en el que les mostráramos a las mujeres que en una época de tantas divisiones y “brechas”, estas mismas son las que nos deben unir en diálogo ya que, después de todo, ¡somos todas mujeres!

Sole

Soy coach ontológico de profesión y tengo mi emprendimiento, Wellness Coaching. Podría definirme como una “diseñadora de vida”, comprometida con las personas y las organizaciones, en ayudarles a transitar sus procesos de transformación.

Soy creativa, dinámica y camaleónica. Apasionada por la moda, la belleza, la lectura, la alimentación y la vida saludable (aunque tengo mis permitidos).

Amo cocinar e innovar, hacer mis propias versiones, probar nuevos sabores y ponerle mi impronta a los platos que cocino. Disfruto salir a pasar tiempo con familia y amigos.

Entre los tantos roles que desarrollo en mi vida personal, soy mamá de Cala, pareja compañera y secuaz de su padre, parte de una familia amorosamente ensamblada, hermana e hija. Soy una mujer comprometida con mis valores, el bienestar y la sustentabilidad.

Mi naturaleza siempre fue rebelde, lo cual siempre me impulsa a generar cambios.

Caro

Soy arquitecta de profesión. Creativa y apasionada por lo que hago, disfruto de cada emprendimiento en el que me embarco.

Feliz esposa de Francisco y madre de Valentino, Francesca y Bianca; mis pequeños tesoros que requieren la mayor parte de mis días.

Mi vida gira en torno al diseño, en convertir casas en hogares revestidos de calidez familiar, lo cual intento al mismo tiempo en mi hogar. Apasionada por todo lo que implique diseño, desde una casa, un cuadro, indumentaria, etcétera.

Mi principal hobbie es la cocina, amo la buena comida, por lo que he hecho miles de cursos, desde comida salada hasta decoración de tortas. Amo generar platos que disfrutemos en familia o con amigos, los sabores de la cocina y el momento de encuentro que esta genera.

Otros hobbies? Viajar (¿a quién no le gusta?), ver series, leer buenas novelas... Pero mi mayor hobbie, es pasar tiempo con mi familia.

Contacto:

Instagram: @somosmujeres

Facebook: @somosmujeresrevista

Mail: revistasomosmujeres@gmail.com