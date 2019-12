Mario Vadillo: “La pirotecnia no es festejo, es un daño y por eso se prohíbe”

Desde 2018 rige en nuestra provincia una normativa que fue emitida por la Legislatura local, en la que se prohíbe la comercialización, y por consiguiente la utilización, de todo tipo de artefacto pirotécnico.

Por eso, las Fiestas del año pasado no fueron tan ruidosas como en pasados años. Aún así, y como es un jugoso negocio que tiene siempre muchos compradores, ha seguido en forma clandestina o con el amparo legal municipal de aquellos departamentos que todavía no adhirieron a la legislación provincial que prohíbe este tema.

Sobre la cuestión, El Ciudadano mantuvo un diálogo con el diputado provincial Mario Vadillo (Protectora Fuerza Política), quien ante la primera pregunta sobre este instrumento jurídico respondió:

“Trabajamos desde hace tiempo para que la pirotecnia explosiva esté prohibida en toda la provincia. Por eso, el año pasado obtuvimos que la Cámara de Diputados de la provincia sancionara un proyecto para que todos los municipios cumplan esta normativa y así en su zona la pirotecnia sea prohibida”.

–¿Qué pasa con los municipios?

–Durante este año, la mayoría de las municipalidades de la provincia han adherido a la norma con sus respectivas ordenanzas. Solo quedan los municipios de Junín y San Martín, por consiguiente allí la pirotecnia está habilitada.

Una actitud que me cuesta entender, como nunca entenderé esta forma violenta y explosiva de recordar fiestas que tiene incorporada la familia, a la que le puede producir graves daños físicos.

–¿Por qué es tan resistida a sacarla de la venta?

–Usted tiene que tener en cuenta que detrás de la pirotecnia hay mucho negocio. En cada local que se habilita, que son los galponcitos de chapas que aparecen para esta época, la venta de pirotecnia deja mucho dinero. A lo que le agrego que, además, hay un gran negocio clandestino. Se ha detectado que detrás de esos galpones se vende a su vez a revendedores sin ningún tipo de control.

–¿Por eso algunos municipios no la prohíben?

–Como también es una actividad golondrina de pingües ganancias que llegan a los municipios, es que se da la explicación del porqué no adhirió a la normativa provincial una intendencia como San Martín, municipio que ya tiene su historia con las cuestionadas e ilegales fotomultas, un gran negocio que tuvo un exintendente.

Graves daños en la salud de niños y en animales

Reflexiona el diputado Vadillo: “Creo que transitamos el siglo 21, donde no se puede vender productos que dañen. Y eso hace la pirotecnia explosiva producir daños a los niños que en la mayoría de las veces no son controlados por algún mayor, inclusive los mismos le facilitan artefactos pirotécnicos. Con graves consecuencias como amputaciones de dedos de manos, quemaduras en distintas partes del cuerpo, lesiones graves y pérdidas de algún ojo. También la pirotécnica daña a los niños con autismo, con graves alteraciones que se recuperan después de muchos días.

–¿Hay más perjudicados?

–Sí, están los animales, como todas las mascotas que de una manera u otra tiene la mayoría de las familias. Sin dejar de contar a los animales silvestres, que con sus agudos sistemas auditivos son gravemente irritados.

–Es difícil encontrar la sensatez en la provincia?

–Por la Constitución, los municipios tienen autonomía, (por eso) los intendentes pueden o no adherir. Pero creo que con todo lo que le he detallado, me resisto a creer que no haya intendentes con esa visión. Es una vergüenza que se permita este tipo de negocio que da importantes beneficios económicos a unos pocos, incluido ese municipio, en detrimento de la vida de la población y la de los animales.

Por eso estoy convencidos que son los propios vecinos de esos departamentos los encargados de decirles basta. En ese sentido, apelo también a los medios de prensa para difundir los graves perjuicios de la pirotecnia a niños y animales, con solo eso, la gente que es muy sensata sabrá actuar en consecuencia con una actitud ejemplificadora y de reprimenda social.