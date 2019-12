Los 10 estrenos del año

A principios de año se especulaba con que el 2019 tendría grandes emociones en la pantalla grande y estrenos de nuevas temporadas de algunas de las series más populares. Además, algunas películas y series que no estaban en los papeles dejaron muy buenas sensaciones en el público.

A continuación, El Ciudadano repasa los 10 estrenos de temporadas de series y películas más importantes del año.

1. Game Of Thrones, temporada final

Game Of Thrones estrenó los seis episodios que mostraron las guerras finales por el control de Poniente, entre el 14 de abril y el 19 de mayo de este año.

Aunque la última temporada de la ficción basada en los escritos de George Martin tuvo batallas épicas, giros completamente inesperados y episodios memorables como The long nigth –dirigido por el argentino Miguel Sapochnick– o The last of the Starks, esta entrega de capítulos no estuvo a la altura de lo que se vio a lo largo de las temporadas anteriores. Dio la sensación de que David Benioff & D. B. Weiss –creadores de GOT–, se quedaron sin ideas y no supieron darle a la serie el desenlace que realmente merecía.

De todos modos, Game Of Thrones será considerada una de las mayores y más ambiciosas creaciones cinematográficas y artísticas de todos los tiempos.

2. Avengers: Endgame

Otro de los finales más esperados de los últimos tiempos era el de Los Vengadores y, con Avengers: Endgame, los hermanos Russo concluyeron una rebuscada trama que se gestó con más de 20 películas e involucró a los héroes más populares de Marvel.

El filme reunió a Iron Man, Thor, Viuda Negra, Ojo de Halcón, Hulk, Capitán América, Spiderman, Pantera Negra, Ant-Man, Los Guardianes de la Galaxia, Capitana Marvel, Doctor Strange y muchos más para salvar al universo del desquiciado Thor y su poderoso guantelete.

La película definitiva de la llamada ‘tercera fase del universo Marvel’ fue estrenada en la Argentina el 25 de abril, duró tres horas y dos minutos, costó US$ 356 millones y recaudó US$ 2,798 millones.

3. El Camino

Gracias a Netflix, el mundo pudo ver este año una secuela de Breaking Bad.

El Camino mostró la escapatoria hacia la libertad de Jesse Pinkman (Aaron Paul) después del epílogo de la serie.

Estrenado directamente en la plataforma on demand el 11 de octubre, el filme de poco más de dos horas de duración fue un hermoso reencuentro con varios de los personajes de Breaking Bad. Como todo lo que hace Vince Gilligan, El Camino tiene una estética narrativa y visual que la hace muy original e interesante.

4. La casa de papel, tercera temporada

La casa de papel parecía estar completamente terminada después de dos temporadas, pero Netflix puso los millones y reabrió la historia.

Con los atracadores de siempre y nuevos personajes (entre ellos Palermo, interpretado por Rodrigo de la Serna), se estrenó el 19 de julio la tercera temporada completa de la serie española.

Álex Pina planteó en esta nueva entrega un ingenioso y espectacular atraco que continuará en 2020 con la cuarta temporada.

5. Once upon a time in Hollywood

El gran Quentin Tarantino volvió a estrenar película en agosto de este año.

En Once upon a time in Hollywood (Érase una vez en Hollywood) el director estadounidense se dio el lujo de trabajar con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, quienes protagonizan la cinta enmarcada en la Hollywood de fines de los 60.

Como todas las películas de Tarantino, Once upon a time in Hollywod generó opiniones encontradas y un gran reconocimiento de la crítica especializada.

6. Joker

Antes del 3 de octubre nadie se cuestionaba que el mejor Guasón de todos era el que había creado Heath Ledger para Batman: El caballero de la noche; pero Joaquin Phoenix encarnó un personaje tan vulnerable y humano que fue imposible no emocionarse y empatizar con él. Y ahí está la magia de Joker.

7. The irishman

Después de 24 años (la última vez había sido en Casino, de 1995), Martin Scorsese volvió a dirigir a su actor favorito, Robert de Niro.

The irishman (El irlandés) fue estrenada hace poco más de un mes en Netflix y cuenta, en tres horas y media, la historia de Frank Sheeran y el crimen organizado en Estados Unidos a lo largo de las décadas.

8. Chernobyl

Del 6 de mayo al 3 de junio, HBO estrenó los cinco episodios de su miniserie Chernobyl, una espectacular creación Craig Mazin que se jacta de contar la historia real de lo que sucedió con el desastre nuclear en la ciudad ucraniana.

La mirada burdamente anticomunista de los hechos molestó a los rusos y le quitó mucha fidelidad a la serie.

9. Peaky Blinders, quinta temporada

Una de las grandes series ‘de época’ de los últimos tiempos estrenó este año su quinta parte.

En su temporada más reciente, los Peaky Blinders se meten en la política y deben afrontar problemas económicos producto de la famosa crisis de 1929.

La tira inglesa protagonizada por Cillian Murphy volvió a ser un éxito y tendrá más temporadas.

10. Stranger Things, tercera temporada

La ficción más popular de Netflix estrenó este año los episodios de su tercera temporada.

Apuntada cada vez más al público adolescente, los nuevos capítulos de Stranger Things fueron de los más maratoneados de 2019.