Desde el Banco Central están analizando emitir billetes de $2.000 y $5.000. También, se dejarían de imprimir los dibujos de los animales características de las zonas argentinas para volver a tener los próceres en la moneda.

Según confirmó el presidente de la entidad financiera, Miguel Pesce, la iniciativa se llevará a cabo "sin apuro, porque hay billetes impresos e imprimiéndose. No vamos a malgastar el dinero".

En cuanto a los nuevos billetes, el funcionario anticipó que "será de dos mil o cinco mil pesos, aún se está analizando."

"A los argentinos no nos gustan los billetes que van en el medio. El de $200 no es un billete que la gente valore mucho, no circula tanto". Sobre las imágenes que llevarán, Pesce recordó: "Ya lo dijo el Presidente, él quiere abandonar estas figuras de animalitos".

Haciendo referencia al regreso de los próceres a los billetes, Pesce expresó que "en un país que tiene los poetas, los políticos, la historia que tiene la Argentina, tener que recurrir a sus animalitos es un poco triste. Esperemos que esta familia nueva tenga consenso".