Cornejo criticó la suspensión de la actualización de jubilaciones

El presidente de la Unión Cívica Radical Alfredo Cornejo cuestionó la Ley de Emergencia aprobada hoy por la Cámara de Diputados que, entre otras cosas, suspende la actualización de los haberes de los jubilados.

"Si es insolvente el sistema y no puede sostenerse en el tiempo, era mejor traer una nueva fórmula de actualización, si la anterior no cuajaba, y no suspenderlo por 180 días", manifestó Cornejo.

En declaraciones realizadas a la prensa a la salida del edificio del Congreso, el titular de la UCR aseguró que esta medida acarreará una gran cantidad de juicios por parte de jubilados.

En otro orden aseguró que "la única salida para bajar la pobreza, es producir. La inversión es el motor del crecimiento y acá se puede retraer la inversión por la tremenda carga impositiva".