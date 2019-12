Cristina publicó en sus redes la indagatoria del juicio por la obra pública

La vicepresidenta electa Cristina Kirchner grabó su declaración durante la audiencia llevada a cabo en el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 en el juicio por la obra pública en Santa Cruz. Lo hizo luego de que los jueces le impidieran transmitir en vivo su exposición en el juicio.

Pocas horas después de terminar de declarar, subió toda su exposición completa en las redes sociales acompañada de dos frases: “Esto es lo que no querían que se supiera. Esto es lo que no querían que vieras ni escucharas".

La expresienta había solicitado la semana pasada que se garantizara la transmisión en vivo de la declaración indagatoria. El pedido se generó como consecuencia de lo sucedido en las ocasiones anteriores en el TOF 2, en las que solamente pudieron ver la transmisión en vivo periodistas y acreditados para el juicio a través de intranet.

Los jueces Jorge Gorini y Andrés Basso señalaron que al inicio del juicio se fijaron las etapas que serían transmitidas y entre ellas no estaban las indagatorias. Por su parte, el camarista Rodrigo Giménez Uriburu votó a favor del pedido de la defensa de la ex mandataria por la gran trascendencia que el caso tuvo hasta ahora y que se multiplicará el lunes. La votación salió dos a uno y la resolución fue no transmitirla.