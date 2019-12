Benjamín Amadeo: “La libertad que encuentro con la música es total”

Con 30 y pico de años y después de consolidarse como actor de cine y televisión, Benjamín Amadeo tomó la arriesgada decisión de lanzar su proyecto de música, y los resultados fueron sorprendentemente positivos.

Con el lanzamiento de su disco Vida Lejana (2016) y la presencia en algunos importantes shows, Benjamín Amadeo demostró sus capacidades y conocimientos en una expresión artística con la que la mayoría ni siquiera lo asemejaba. “Empecé a sentir muy gradualmente que la gente me dice: ‘Ah, el cantante’, antes que ‘el actor’, pero eso depende de lo que se va viendo. Lo bueno es que, más allá de si gusto o no, mi proyecto se conoce”, reconoció en una charla con El Ciudadano el cantante que el último fin de semana tocó en la previa del show de Iván Noble en el Teatro Independencia.

“Fue en el año 2015, eso lo tengo clarísimo”, confirmó el artista al recordar cuando fue que decidió encarar su proyecto musical. “Igual yo ya venía trabajando en un disco y había dejado de postergar la idea de sacar un disco, porque antes había formado mis bandas pero no me animaba a mostrar las canciones, literal, no me animaba... pero me pasó que primero no me quería subir y ahora no me quiero bajar”, profundizó.

Los riff, los solos de guitarra y la potencia rockera de temas como Debe ser, Perdí la cuenta y Ornamentales, correspondientes al álbum debut de Benjamín Amadeo, pueden sorprender a algún distraído que quizás recuerda al artista de 35 años como el galán adolescente de Casi Ángeles. Pero el también actor de Un novio para mi mujer contó: “Yo me formé con el rock, me nutrí de la música a través del rock. Mis ídolos de la infancia eran Pappo y Michael Jackson, que no tienen un sorete que ver, pero yo quería ser los dos. A priori sentís que no pegan, pero después todo puede ser y yo creo que terminamos siendo una idea muy desteñida de la gente que admiramos en la música”.

De todos modos, Salvarme ahora, No te enamores y Las flores (con Los Auténticos Decadentes) –los primeros singles de los que será el nuevo álbum de Benjamín– ya no parecen estar cercano ni al rock ni al pop. “Vida Lejana es el primer disco de alguien que toca la guitarra desde los seis años, por eso un día Matías Martin me dijo: ‘Este disco tiene 30 años de preproducción’, yo estuve 30 años pensando, pero de lo que yo puse ahí ya siento otra cosa, y por eso en el segundo disco va a haber más folk, más candombe y otras cosas, eso está bueno”.

Mirá el video de 'Las flores'

Aunque siempre está dispuesto a seguir desarrollándose como actor (incluso ahora está filmando en Perú), sin dudas, hoy en día, Benjamín Amado siente que sus sueños están mucho más relacionados con la música.“La libertad que yo encuentro con la música es total, y el único que se impone barreras soy yo, entonces sino digo algo o no me animo a decir algo es porque no estaba preparado o porque no encontré la forma”, reflexionó.