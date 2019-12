Suiza lanzará una moneda con la imagen de Federer

Roger Federer adornará una moneda de plata de 20 francos suizos, acuñada por la Moneda del país alpino, anunció el organismo helvético. En la misma se verá al tenista preparándose para su emblemático revés a una mano

"La moneda federal Swissmint dedica por primera vez en su historia una moneda conmemorativa de una personalidad viva: Roger Federer", indicó el organismo en un comunicado.

Thank you Switzerland🇨🇭and Swissmint for this incredible honour and privilege. 🙏#DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6