Argentina cayo ante Rusia en el Mundial de Japón

La Selección argentina femenina de handball no pudo ante Rusia, actual campeón olímpico, por 35-22 en su segunda presentación en el Mundial que se disputa en Japón.

El conjunto albiceleste dirigido por Eduardo Gallardo, que en su estreno había caído frente al local Japón, volvió a hacer un aceptable primer tiempo, donde se fue perdiendo 12-17 pero no pudo aguantar el ritmo en el complemento, pese a que de entrada recortó la distancia a tres goles.

Joana Bolling y la mendocina Macarena Sans fueron dos de los puntos más altos del equipo argentino, que volvió a tener en Marisol Carratú un baluarte en el arco.

When you are 20 centimetres shorter than your defender, you can always use your magic to succeed 🧙‍♀️. Here's @CAHandball's 🇦🇷 @macasans trick today versus Russia! 🎩✨ #Japan2019 #handinhand pic.twitter.com/a7EOhjOhuz