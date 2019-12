Los principales puntos de la declaración de CFK por la Causa Vialidad

La expresidenta Cristina Kirchner comenzó a ser indagada esta mañana por los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la obra pública durante su gobierno.

La dirigente peronista se quejó ante los magistrados por haber rechazado el pedido para transmitir en vivo la indagatoria.

"¿No les parece de trascendencia pública que la vicepresidenta electa este sentada acusada de integrar una asociación ilícita?", expresó.

Obra pública

Además negó que durante su mandato se haya cometido delitos en el manejo de la obra pública, pues recordó que una auditoria realizada por este Gobierno concluyó que no hubo desavenencias en la ejecución de las mismas.

Según indicó la expresidenta durante su indagatoria por la causa de la obra pública, en 2016 fue Javier Iguacel como titular de la Dirección Nacional de Vialidad que encaró una auditoría y determinó que de 2.200 kilómetros de ruta que se hicieron durante el kirchnerismo "los desajutes no fueron relevantes" sino sólo un 0,1 por ciento.

En ese sentido, Cristina Kirchner dijo que solo no fueron ejecutados un total de 2 kilómetros de carpeta asfáltica de un total de 2.200 que se encaró durante su Gobierno.

Respecto a Lázaro Báez, recordó que siendo intendente Néstor Kirchner en Santa Cruz no lo erigió como "empresario de la obra pública", por lo que consideró remoto que hayan especulado con hacerlo cuando su marido asumiera la presidencia de la Nación.

"Durante 12 años condujo la provincia de Santa Cruz y pudo llegar a presidente, y de casualidad llegó, le endilgan designios y planificación de la asociación ilícita", agregó.

Críticas a la Oficina Anticorrupción, la AFI y la UIF

Luego criticó hoy con dureza el rol de la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de los cuales los dos primeros ejercen la acusación en la causa por presunto fraude en la obra pública.

En ese sentido, en el marco de su declaración indagatoria, remarcó el hecho que la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso es "no abogada" y que el titular de la UIF Mariano Federici está vinculado al banco HSBC, entidad que fue investigada –según dijo- por lavado de dinero y debió pagar una multa de 13 millones de dólares por violación a normas regulatorias.

Además, criticó el rol de la AFI y recordó que en un juzgado federal de Dolores se ventilaba que los testigos eran "guionados", haciendo referencia al mediático Leonardo Fariña, hecho por el cual se lo atribuyó al ministro de Justicia Germán Garavano.

Entrega de mando a Macri

La vicepresidenta electa explicó que fue la Justicia a través de un fallo quien le impidió entregar el mando a su sucesor Mauricio Macri en 2015 porque determinó que su mandato había finalizado el 9 de diciembre a las 0 de ese día.

"No me dejaron, yo quería ir a la Asamblea y un magistrado dijo que yo no podía. Tuvimos un presidente provisional, no votado, el entonces senador Federico Pinedo", dijo Cristina Kirchner en función de un fallo de ese momento dictado por la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría.

Además, criticó que luego de ello "quedó la leyenda" y los medios dijeron que "no quería ir a la Asamblea".