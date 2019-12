Reclamo de las farmacias por la obligación de bajar 8% los medicamentos

Desde el lunes pasado rige en todo el país una reducción del 8% de los precios de todos medicamentos que expiden las farmacias argentinas. La medida fue comunicada y aplicada de forma inmediata tras el decreto presidencial que lo dispuso a instancias de la Industria Farmacéutica Nacional.

La noticia fue bien recibida por el grueso de la población, por lo que implica e incide en el bolsillo de la gente, mientras que casi en forma simultánea los farmacéuticos mostraron suma preocupación por el perjuicio inmediato que se refleja en el andamiaje económico de ese comercio. El argumento se basa en que la mayoría de los medicamentos que se expiden fueron adquiridos con un esquema de precios balanceados por inflación.

Sobre el tema, El Ciudadano entrevistó al farmacéutico y extitular del Colegio Farmacéutico de Mendoza Luis Alberto Salvi, quien en primera instancia confesó: “La reducción de precios en los medicamentos afecta directamente a las farmacias, y esto es sobre el stock de las farmacias, es decir, la reposición del medicamento que ha sido dispensado, previo a la modificación del precio de la venta al público con esta reducción que lo ha afectado seriamente, ya que la farmacia compró ese medicamento con un precio y lo debe vender con un valor mucho menor”.

Cuando nuestro diario le solicitó más detalles, precisó: “Esto económicamente afecta a la farmacia en forma directa. Lo que ha hecho la industria farmacéutica es una buena señal para el Gobierno nacional y no es bueno del lado de la economía de las farmacias. Una cuestión que no quita que más adelante el Gobierno le haga otro amague a la industria farmacéutica y que no sabemos cómo esta responda. Lo cierto es que el nuevo Gobierno está intentando hacer achiques económicos para beneficiar a la población desde el punto de vista de los medicamentos, por eso es muy probable que vuelva a incursionar en una nueva reducción del valor”.

“Estas cosas ya han sucedido en otras oportunidades, por eso la medida hoy está dada con el 8% de rebaja que impacta desde este lunes en toda medicación. Además de un congelamiento de precios por 30 días, es decir, de lo que queda del mes, más los 31 días de enero”.

Buscan que las farmacias tengan resarcimiento de la industria

Como el acuerdo de reducir en un 8% en el precio de todos los medicamentos fue entre la industria y el Gobierno nacional, Salvi, explicó: “Preocupa a las farmacias que hoy tienen que vender medicamentos que están en sus estanterías con un 8% menos, por eso también se piden soluciones o una suerte de resarcimiento, porque la industria que es la que tomó la iniciativa para hacer esa reducción de precios es la que debería resarcir a las farmacias de alguna manera. Al respecto ya se han comunicado los organismos que nuclean a las farmacias de todo el país a la Confederación Farmacéutica de la República Argentina. Tenemos entendido que la Confederación ya se ha dirigido a la industria farmacéutica para que genere una suerte de necesaria compensación a las farmacias por esta disminución del precio del medicamento”.

Finalmente y al referirse a la obra social PAMI y de la abultada deuda que dicho organismo previsional tiene con las farmacias desde hacen más de seis años, dijo: “En el tema de la deuda que el PAMI tiene con las farmacias, los pagos no se cumplen regularmente. Reconozco de todas maneras que los pagos se están cumpliendo lentamente, a pesar de que están desfasados los plazos. En muchos casos las deudas se arrastran de octubre del año pasado. A punto tal que no sabemos cómo las nuevas autoridades cerrarán este circuito de deudas con las farmacias, que en el caso de Mendoza son muy importantes”.