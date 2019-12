Son muchas las frases que podríamos utilizar para describir las relaciones humanas con la de los perros. Una de las más conocidas es: "Cuanto más conozco a las personas , más quiero a mi perro".

Por otro lado, el escritor francés Anatole France dijo: "Hasta que no hayas amado a un animal, parte de tu alma estará dormida".

Insisto, son infinitas las frases que nos pueden unir con los 'amigos más fieles' pero lamentablemente también son incontables las cosas que podemos hacer para lastimar a los animales que más nos aman. Hace unos días se conoció la triste historia de Magui, una perra de Esquel (Chubut) que murió en los brazos de su dueño debido a la pirotecnia.

Magui: la perra que conmocionó a todos muriendo en los brazos de su dueño por la pirotecnia

Estas fiestas no serán las mismas para una familia de Esquel, Chubut, debido a la pérdida de Magui, su mascota que falleció por los ruidos ocasionados de la pirotecnia. Antonella Modasjazh, madre del dueño de la perra, realizó una publicación que fue compartida por la cuenta ADAE (Amigos de Animales Esquel) y se volvió viral a los pocos minutos.

En la misma, mostró cómo su perra perdió la vida abrazada a uno de sus hijos después de entrar en desesperación por los sonidos de la pirotecnia.

Las conmovedoras fotos de Magui

Antonella habló con este medio y contó qué fue lo que ocurrió con Magui, al respecto contó que "ella era viejita pero de salud estaba bien, tenía nueve años y medio. Ella le tenía terror a la pirotecnia de hecho el viernes cuando ganó River (por la final de la Copa Argentina) estaba muy mal y asustada".

Cuando ocurrió lo peor "ella empezó a temblar mucho de miedo, no se podía parar y yo intenté comunicarme con veterinarios o teléfonos de guardia pero no pudimos ubicar a nadie. Los fuegos artificiales se tiraron por que sí, no había ninguna fiesta o festejo en especial" precisó la dueña de la perra.

Respecto ala publicación que realizó en las redes manifestó que "lo puse porque tenía mucha tristeza e impotencia de no haber tenido ayuda y no solucionarlo. Jamás imagine que iba a tener tanta trascendencia, incluso fue internacional porque me han llamado hasta de Bogotá por lo que ocurrió. Ojalá que sirva para que no pase más y no se sufran más perdidas así."

La familia está compuesta por 5 integrantes: la pareja junto con sus tres hijos, de 15, 10 y una nena de 6. "Lo traumático fue verlos a ellos pidiéndome por favor que hiciéramos algo para salvar a Magui y fue terrible verlos llorar cuando murió" relató Antonella.

"Magui era parte de la familia, mi nena aprendió a caminar agarrada de ella. Era una perra muy buena, todo el barrio la quería." finalizó.

Sin dudas que para mucha gente las mascotas dejan de ser animales para pasar a ser un integrante más de la familia y el dolor que causa este tipo de pérdidas es indescriptible para cada caso. Ojalá que con el tiempo, si bien ya en varios lugares se ha prohibido la venta, se logre de manera definitiva no solo para evitar que se repitan casos como estos sino para la incansable cantidad de ejemplos en donde también los fuegos artificiales y pirotecnia en general perjudican tanto al medio ambiente como a los seres vivos...

Y ojalá que con el tiempo se demuestre que el hecho de ser pensantes y razonar tiene sentido y no sólo seguir siendo animales pensantes.