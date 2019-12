Cepo: casi dos millones de argentinos compraron aproximadamente US$ 200

En plena vigencia del cepo cambiario, un total de 1.770.000 de personas en noviembre compró dólares a través del mercado de cambios y en promedio las transacciones no llegaron al límite mensual, según datos publicados hoy por el Banco Central.

La autoridad monetaria dio a conocer que tras la profundización del esquema de controles, "las personas humanas, que básicamente demandan moneda extranjera para atesoramiento y viajes al exterior, compraron de forma neta US$ 374 millones".

De ese monto, US$ 101 millones corresponden a billetes y US$ 273 millones al "resto de sus operaciones".

El informe de la autoridad monetaria precisó que "las compras brutas per cápita se ubicaron en US$ 169, mientras que las ventas brutas resultaron en US$ 398".

Así, las transacciones para adquirir divisas se ubicaron por debajo del tope mensual estipulado para la compra de moneda extranjera por el Banco Central, el cual disminuyó el límite de US$ 10.000 a US$ 200.

En octubre, durante la crisis cambiaria previa a las elecciones generales, más de 2.500.000 personas, una cifra récord, habían comprado casi US$ 4.200 millones de dólares, por lo que la baja en el monto es significativa.

El análisis subrayó que se realizaron "transferencias de fondos a cuentas propias en el exterior por US$ 300 millones, mayormente contra cuentas locales en moneda extranjera", lo cual dio lugar a una disminución de los depósitos locales.

En el marco de las modificaciones normativas introducidas en los últimos días del mes anterior, en noviembre, el Banco Central compró US$ 2.156 millones en el mercado de cambios, que fueron vendidos por los clientes de las entidades, US$ 1.864 millones, y por las entidades, US$ 292 millones.

Por esas compras, las reservas internacionales del Banco Central registraron un incremento de US$ 512 millones a lo largo del mes.