Familiares de Fernando Basabe pidieron justicia ante el juez Valerio

Una nueva tragedia busca con intensidad el pedido de justicia en Mendoza. El pasado 30 de noviembre, alrededor de las 20, Fernando Basabe de 37 años, murió en una zona rural de Guaymallén y los familiares todavía no encuentran respuestas.

Como cada tarde, el hombre, chofer de colectivo de la línea 400, salió a correr por las inmediaciones de su casa, pero el último capítulo de su vida quedó en la intersección de Buenos Aires y Sánchez, del departamento de Guaymallén. "Él iba trotando y por atrás lo choca un auto, cae al piso y fallece en el momento. La persona que lo atropelló, la que figura en la causa, es aparentemente un hombre, de 46 años, que no tiene carnet, no tiene seguro, y el auto que conducía está a nombre de la ex esposa", contó a El Ciudadano Alejandra Avendaño, prima de la víctima.

Y continuó: "Él iba con una novia, mujer que no figura en la causa, ni como testigo si quiera. La gente que vio el impacto, sintió el ruido y salió a la calle no vio a ningún hombre. Todos vieron a una mujer, que gritaba: no lo vi, no lo vi, no lo vi. Pero no tenemos certeza de que fue esa mujer, porque en la causa figura un hombre".

Además, resaltó que "por la manera de actuar de la mujer, la desesperación que ella tenía en ese momento, aparentemente fue ella". "El auto ha frenado a 80 o 90 metros, no hay una rayada, no hay una baja de velocidad y no era una tarde nublada, había sol".

El hecho ocurrió en una zona rural, "donde se siente una rayada y todo el mundo sale afuera, o sea que cuando ocurrió el accidente, salió la gente y no han visto nunca a un hombre", enfatizó Alejandra.

Muchas dudas, pocas certezas

Familiares y allegados a Fernando se reunieron en Tribunales para pedir justicia, y fueron recibidos por el juez José Valerio, ministro de la Suprema Corte.

"Estamos pidiendo justicia para que este hombre vuelva a la cárcel, ya que estaba en una comisaria, y pago una fianza de 400 mil pesos y está afuera, en su casa, mientras que mi primo está en un cementerio y no tenemos nada, no sabemos qué hacer. Queremos que pague, en realidad plata no queremos, no van a devolvernos a él. Lo que queremos es que haya justicia, que no salga la gente a la calle sin carnet y que pague con cárcel, al menos", reclamó con firmeza la prima del hombre.

Es por esto que invitan a todos a involucrarse en la causa y a hacer sentir el reclamo, para que "la muerte de mi primo no sea en vano". "A un chofer de colectivo que le piden tantos papeles para poder tener un carnet profesional y que venga un tipo, un imprudente y lo mate, que ni siquiera sabemos si sabe manejar".

"Necesitamos ayuda", sintetizó la vocera. Y al finalizar, profundizó en el pedido de testigos: "Queremos pedir a la gente que vio, si es que vio algo que paso en ese momento, pero que no quiere comprometerse porque piensan que van a tener problemas o algo así, que se queden tranquilos, que no van a tener problemas. Ahora nos pasó a nosotros, pero nadie está exento. Necesitamos que digan lo que vieron, si vieron a una mujer manejando, que lo digan, o a un hombre manejando, que también lo digan".