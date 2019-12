¿Derrapó mal? Esto dijo Maradona sobre su encuentro con Jennifer López

Diego Maradona, nuevamente se vio envuelto en polémica pero esta vez todo llegó luego de un video con una entrevista que le hicieron desde TyC Sports.

La parte que más criticaron en las redes sociales en torno a lo que dijo Maradona, (hay mucho de carácter personal que no es cuestionable, simplemente es como es) fue en la que se refirió al encuentro que tuvo con la cantante puertorriqueña Jennifer López.

‘El 10’ contó que en el año 2005 estuvo cara a cara, en un evento realizado en Caracas, Venezuela, con Marc Anthony y Jennifer Lopez (ambos estuvieron casados).

¿A quien no invitaste al programa y se te enojó? Fue la pregunta que le hicieron a Maradona desde el nombrado canal. Él no dudo en responder, Marc Anthony y Jennifer Lopez.

“Jennifer Lopez es un bombón asesino, que se parte” comenzó diciendo el ‘Diegol’ .

“Marc Anthony yo lo fui a ver a Caracas y cuando lo fui a saludar al camarín, cuando yo la enfrento a Jennifer Lopez, le digo, hola Jennifer, -No Diego con vos estamos muy enojados con Marc Anthony-, porque le digo si yo no es que no los invité, me moría porque estén en mi programa, me moría por hacerte una pregunta a vos, me moría por verte'. Estuve a punto de decirle 'me moría por verte ese cu**'. Porque es el cu** más hermoso que vi en los últimos años", dijo el actual DT del ‘Lobo’.

En fin la insólita respuesta de Maradona fue tuvo un impacto muy negativo en las redes por ser considerada en extremo machista.

¿Vos que pensás al respecto?