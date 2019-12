'La odisea de los giles' no competirá en los Oscar

La odisea de los giles, la única producción argentina preseleccionada para competir por el premio a ‘Mejor Película Extranjera’ en los Oscar finalmente fue descartada.

Es que la Academia anunció los diez finalistas por la estatuilla que se entregará el 9 de febrero de 2020, y entre ellos no apareció el filme dirigido por Sebastián Borensztein y protagonizado por los Darín, Luis Brandoni y Rita Cortese entre otros.

De hecho, la única cinta en habla hispana que podría quedarse con el Oscar es Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, que cuenta con la actuación del argentino Leonardo Sbaraglia.

El resto de las películas ‘extranjeras’ que todavía pueden ser nominadas al Oscar (se sabrá el 13 de enero) son Parásitos (Corea del Sur), Les Misérables (Francia), Atlantique (Senegal), Beanpole (Rusia), The Painted Bird (República Checa), Truth and Justice (Estonia), Those Who Remained (Hungría), Honeyland (Macedonia del Norte) y Corpus Christi (Polonia).

Dolor y gloria también es una de las firmes candidas al Oscar a ‘Mejor Película del Año’, al que también se postulan Joker, The irishman y Once upon a time in Hollywood.