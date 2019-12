El fuerte exabrupto de Dady Brieva contra los que lo critican "por ser K"

El actor Dady Brieva respondió con dureza a quienes lo critican por identificarse con el kirchnerismo: “Me chupan la poronga”, comentó en voz baja cuando el conductor Luis Novaresio, en A24, le preguntó qué le decía a quienes lo criticaban por su posición política.

Dady agregó: “Los que no son peronistas, la verdad, es que fácil no me la hicieron. Gratis no me salieron estos cuatro años. Y nada… ahora estamos nosotros…”, cerró, con una sonrisa en la cara y mirando a cámara.

En otro tramo de la entrevista, el actor se refirió a las nuevas medidas que anunció el Ejecutivo Nacional y que deberán ser aprobadas en el Congreso de la Nación. “Los peronistas son todos buenos si están bien dirigidos; hoy el capitán es Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner) es una gran vicepresidenta. Si Perón hubiese tenido una hija, sería Cristina”.

Sobre su vínculo con el nuevo jefe de Estado, Brieva contó que lo conoce personalmente y que, pese a ello, durante la campaña tuvo sus dudas: “A Alberto lo vi dos veces. Nos saludamos, tomamos y café y nos sacamos una foto. A mí me gustaba, pero cuando comenzaron con lo de ‘un hombre común’ dudé. Después comenzó a hablar, lo vi bien peronista, y ahora estoy muy contento con él”.

Y agregó: “Ojalá que Dios le dé fuerza a Alberto para gobernar. Cristina ya sabemos que la tiene; es una yegua, te pelea con un escarbadientes. Pero el Frente de Todos es una gran familia, donde están todos los tíos, aún los borrachos”.