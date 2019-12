Nicole Neumann se puso un sombrero tan extraño que se llevó todas las miradas

Nicole Neumann de 39 años de edad, es una mujer súper activa en las redes sociales pero el medio preferido de ella para compartir contenido con sus fans, es Instagram.

En la popular red social, la modelo y empresaria tiene 1,4 millones de seguidores con quienes regularmente comparte sus actividades, sus outfit súper sexys y hasta consejos de belleza.

La conductora, modelo y actriz, sorprendió a todos y todas recientemente con una de sus historias en la que se la puede ver con un look muy especial.

La foto súper artística fue tomada en el medio de una pradera y Nicole Neumann aparece vistiendo un vestido muy largo y con brillos, además de unas botas tejanas con textura símil piel de víbora (¿serán de cuero ecológico?), cinturón de hebilla ancha, un voluptuoso collar y lo más llamativo de todo un sombrero estrafalario en la gama del color verde petróleo.

Muchos fueron los fans que vieron la historia y que se sorprendieron con el jugado look artístico de ella pero en este punto cabe reflexionar, que solo a ella puede quedarle bien esa mezcla de estilos.

Definitivamente, una no se imagina yendo de picnic al campo vestido como lo hizo la archienemiga de Pampita. Desborda de glamour pero a la vez es difícil imaginarse más que parado y estático con el ese look. ¿Y ese sombrero de ala mega ancha?, ¿Cuántos vestidos femeninos se podrían hacer con su tela, no?.

Nicole es dueña de uno de los cuerpos que supo hacer gala en las pasarelas argentinas pero también internacionales. Entre pilcha “mundana” y casual de todos los días, es muy probable que la rubia se “aburra” y por eso busque seguir usando estilos más jugados y excéntricos. La ex Botineras, lleva el modelaje en la sangre.

Hace algunos días la rubia copó las miradas de sus seguidores en Instagram con una serie de postales de un simplismo extremo pero no por eso súper sexys. En ellas se la puede ver desnuda sobre su cama, solo cubierta con las sábanas.