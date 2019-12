La exgobernadora de Buenos Aires y una de las políticas con mejor imagen en la Argentina, María Eugenia Vidal, blanqueó su relación con un importante periodista deportivo.

La exmandataria fue vista saliendo de una conocida parrilla en la Ciudad de Buenos Aires con Enrique Quique Sacco. Allí fueron fotografiados y su imagen es la portada de la revista Caras con el título "Romance confirmado".

Al parecer, ambas personalidades se conocieron durante un almuerzo en el mes de agosto en la mesa de Mirtha Legrand y el amor fue creciendo a través del tiempo. Si bien los rumores de relación hacía tiempo que circulaba en redes sociales y era comidilla de las reuniones políticas, ahora la pareja decidió blanquear.

Es de esperar que la oficialización de la relación sirva para plantear una nueva etapa en la vida de María Eugenia Vidal, ya sin la banda de gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Alejada de la política, por el momento, debió abandonar la base áerea de Morón donde vivía con sus hijos y se instaló en un departamento de barrio Parque que compró con lo que le quedó de la venta de su casa que compartía con su exmarido, Ramiro Tagliaferro.

Varias veces Vidal había hablado de su vida privada, como en una entrevista con Alejandro Fantino en el programa Animales Sueltos de América TV. "Siempre hay una etapa en la que conocés a alguien que todavía no sabés si va a ser una pareja. "Todavía no apareció un hombre que me partiera la cabeza, pero va a aparecer. Creo que es cuestión de tiempo", había dicho la exgobernadora.