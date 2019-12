Impuesto a las ganancias 2020: ¿cuánto habría que pagar?

La nueva normativa de AFIP con respecto al impuesto a las ganancias afectará a más de 2 millones de trabajadores asalariados. En septiembre de 2019, el gobierno de Mauricio Macri había aprobado por decreto una suba del 20% del mínimo no imponible para contribuyentes en relación de dependencia. Sin embargo, la actualización del cálculo que establece un 44,28% de incremento de este índice para 2020 no se sumaría al porcentaje de la medida de emergencia impulsada por el ex presidente, por lo que la mejora real será del 24,28%.

De esta manera, la legislación tributaria sobre impuesto a las ganancias se suma a las modificaciones fiscales efectivas a partir del año entrante, junto con la recategorización del monotributo para contribuyentes autónomos, entre otras.

MINIMO NO IMPONIBLE 2020

Aún con la actualización que entrará en vigencia en enero, los índices de salarios base para pagar ganancias siguen ajustando por debajo de la inflación (50,5% este año). En concreto y por ejemplo, el mínimo no imponible para que un trabajador asalariado soltero tribute ganancias en 2019 es de $55.376, mientras que a partir de enero será de $66.580, en sueldos brutos. Por su parte, para los contribuyentes que deduzcan cónyuges y dos hijos a cargo el mínimo de sueldo bruto será de $88.076.

Estos dos casos corresponden a la escala más baja a partir de la cual se exige la tributación de ganancias, con una alícuota total del 5% anual.

ESCALA DE GANANCIAS 2020



Para dar con el total estimativo de impuesto a las ganancias a pagar en 2020, el cálculo consiste en ubicar el salario bruto mensual en la escala, multiplicarlo por los 12 meses y restarle el porcentaje de la alícuota correspondiente a cada posición. No obstante, el total a tributar anualmente por cada lugar de la escala puede variar de acuerdo a las deducciones (cónyuge, cantidad de hijos, alquiler, etc.) que cada trabajador tenga a cargo.

DEDUCCIONES DE GANANCIAS 2020

Además del mínimo no imponible, las deducciones también entrarán en el aumento del 44,28% para la actualización de los montos estimados del RIPTE (remuneración imponible promedio de trabajadores estables) a partir de enero de 2020. Este aumento es el que establece la diferencia entre, por ejemplo, un trabajador soltero que no deduce cargas de familia y aquel que deduce cónyuge e hijos, siendo este último el que percibirá mayor alivio frente a estas medidas.

No obstante, las deducciones no habían sido incluidas en el aumento del 20% que el expresidente Macri implementó en septiembre de 2019, por lo que la actualización que entrará en vigencia a partir de enero modificará de lleno a este componente de impuestos, es decir, por un 44,28%.

De cualquier forma, aunque la suba del mínimo para deducciones signifique un alivio mayor para quienes deban incluirlas en su cálculo fiscal, el ajuste también sigue por debajo de la inflación; esto significa que la medida no es suficiente para paliar la pérdida de poder adquisitivo que se ha sostenido a lo largo de 2019.

NOTA: Cabe aclarar que las deducciones son gastos efectuados para mantener las ganancias que contempla el impuesto. Entre las admitidas podemos considerar: el pago de seguros de vida y retiro, las cargas de familia (como instituciones educativas u obras sociales), el 40% del pago de alquileres, asistencia médica, etc.

MINIMO DE DEDUCCIONES VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020

Conyuge: a partir de $115.471,41 anuales, siempre y cuando la pareja gane menos de $123.861,21 al año.

Alquiler: deducción del 40%, con límite anual de $123.861,21.

Empleo doméstico: tope anual de $123.861,21.

Hijos: $50.232,66 por hijo por año. Si ambos cónyuges tributan ganancias, el beneficio se reparte.

Crédito hipotecario: intereses con un tope de $20.000 al año.